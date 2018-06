Steve z Beverly Hills 902 10 se před padesátkou dal ke striptérům

Ziering se může ve svém věku pochlubit postavou, kterou by mu záviděli i někteří o generaci mladší muži. Taneční kreace v pánské revue herci potíže nedělaly, má totiž zkušenost také ze soutěže Dancing With The Stars.

Poslední tři měsíce cvičil pod dohledem trenéra a na premiérovém vystoupení předvedl také pekáč buchet na břichu. Na červeném koberci pak se svými kolegy pózoval nahý do půl těla s pověstným motýlkem a manžetami.

"Je to sexy, smyslná show a ty holky tam se pěkně rozdivočí. Není to nic oplzlého, skandálního, žádná lascivní produkce. Víc lidí mě vidělo v televizi v plavkách, takže nemám žádný problém se svléknout," prohlásil po svém představení Ziering.

"V seriálu 902 10 jsme chodili bez trička, takže jsem tohle všechno zvládal s přehledem. Se svou novou vizáží se nemám za co stydět a klidně se můžu napřímit mezi ostatními chlapy ze skupiny. Mají všichni dokonalá těla," dodal.



Ian Ziering a Chippendales

Zájem o jeho vystoupení se striptéry prý projevily také jeho kolegové ze seriálu Beverly Hills 902 10 Jennie Garthová, Luke Perry, Shannen Dohertyová a Jason Priestly.

Na Zieringa je prý hrdá i jeho manželka Erin Ludwigová, s níž má dvě dcery: dvouletou Miu a dvouměsíční Pennu.