Herec Ian Ziering bude odhalovat tělo se svalovci z Chippendales

"Herci nikdy nevědí, co bude jejich další prací, a když mi zavolali Chippendales, spadla mi čelist, zvlášť když o mně v národní televizi řekli, že jsem tlustý," řekl Ziering časopisu People.

Se svalnatými tanečníky bude vystupovat v červnu v Las Vegas v hotelu a kasinu Rio All-Suite.

Na svém profilu na Twitteru napsal, že shodil pět a půl kila. "Žiju zdravě a mou vášní je fitness, takže se udržuji v kondici a tanec mě vždycky bavil, tak proč bych to nezvládl? Jsem nadšený, že mohu být součástí této světoznámé skupiny, splní se mi sen," říká Ziering a vzkazuje serveru TMZ, který se jeho novému angažmá vysmívá, že jeho redaktorům podrží místa v první řadě.

Ian Ziering pravidelně posiluje. Ian Ziering s manželkou a dcerou

Tančit herec umí. Prokázal to už v soutěži Dancing with the Stars.

Důvod k nadšení má herec i doma. Jeho dcera Mia oslaví příští týden druhé narozeniny a krátce na to by se mu měla narodit další holčička.