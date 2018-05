Každý den myslím na svou smrt a plánuji pohřeb, říká Ian McKellen

Herec o svých myšlenkách promluvil v dokumentu McKellen: Playing the Part. Jeden z nejpříjemnějších večerů prý v poslední době strávil tak, že plánoval své poslední rozloučení. Mělo by podle něj být oslavné a v divadle. „Volný vstup a spousta krásných lidí,“ popsal své představy.

Dodal, že když plánování dokončil, řekl si, že na takový pohřeb by šel moc rád. „Jen doufám, že si předtím aspoň zkusím šaty,“ přidal další bonmot.

Ian McKellen je podle svých slov rád, že se smířil se svou smrtelností. V práci však polevovat nemíní. „Když vidím ostatní, jak jsou zchátralí a nemohou už vůbec pracovat, tak si říkám, že se třeba i to jednou stane mně. Ale do té doby si nenechám vzít potěšení ze zkoušení nových a nových rolí,“ řekl.

V roce 2012 herec přiznal, že už několik let bojuje s rakovinou prostaty. Chodí pravidelně na kontroly a říká, že „má nemoc pod kontrolou“. Když mu ji lékaři diagnostikovali, myslel hned na nejhorší. Obavy se brzy rozplynuly. „Je to pro člověka velké sousto, když slyšíte takové zprávy. Je to, jako když jdete na test HIV. Pak si říkáte: Tak to je tedy konec mojí cesty?,“ řekl tehdy v rozhovoru pro list The Sun.

Nejnovější výzvou pro Iana McKellena je role ve filmu Kena McMullena Hamlet Revenant, kde se objeví po boku Gabriela Byrnea nebo Lamberta Wilsona. Dánského prince Hamleta ztvární Mikkel Boe Følsgaard.

McKellen se také vrací na divadelní prkna ve West Endu coby Král Lear. Je to 66 let poté, co hrál svou první shakespearovskou roli ještě jako školák.