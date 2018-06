Ian McKellen: Přiznání, že jsem gay, ze mě udělalo lepšího herce

Herec Ian McKellen (76) lituje, že svoji sexuální orientaci nepřiznal už dřív. Pro svůj coming out se rozhodl v roce 1988, když mu bylo 49 let. Je přesvědčený, že mu to pomohlo v herecké kariéře.