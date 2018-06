I zábava prochází žaludkem

Hostitel, který přemýšlí o tom, čím uctí své hosty na zahradní party, by si měl nejprve ujasnit, kudy cesta nepovede. Nejméně žádoucí jsou v létě vařená jídla a pokrmy s majonézou. Naopak stálou rezervaci by měly mít zeleninové saláty a sýry.Výhodu kvalitních francouzských či holandských sýrů je, že nevyžadují žádnou další úpravu. Jejich chuť si totiž zaslouží sólo - podávají se vcelku na dřevěném prkénku pouze s nožem vhodným k jejich krájení. Zastoupeno by mělo být alespoň pět druhů: z modrých plísňových například roquefort či fourme d'ambert, ze sýrů s bílou plísní na povrchu brie, camembert či výtečný saint andré, dále gouda nebo čedar a kozí sýr. Finančně méně náročnou variantou jsou sýry tuzemské. Lákavou pochoutku z nich vytvoříte velmi snadno pomocí vánočních tvořítek. Ze silnějších plátků eidamu, nivy a uzeného sýra vykrájíte srdíčka, kolečka či zvlněné oválky, na které párátkem napíchnete kousek nakládané zeleniny (olivy, cibulky, mini-kukuřici), hroznové víno, ořechy, ananas nebo závitek šunky. Vrchní plošku srdíček otisknete ve sladké mleté paprice.Teplejší počasí chuti sýra spíše prospívá, než škodí, je však nutné chránit jej před oschnutím. Zdeněk Pohlreich, šéfkuchař hotelu Radison SAS, by ke grilování na zahradní party zvolil jednoznačně ryby. Pro začátečníka jsou ideální malé rybky, které není třeba kuchat ani zbavovat šupin nebo ryby již naporcované z obchodu. Jemné rybí maso má však tendenci se rozpadat a přichytávat ke grilovací mřížce. K vyřešení této nepříjemnosti postačí potřít mřížku i rybu alespoň jednou v průběhu grilování olejem. »Laikovi bych rozhodně nedoporučoval pečení celého kusu prasete nebo selete,« říká Zdeněk Pohlreich. »Málokdy se totiž povede je správně načasovat. Jeho příprava navíc zabere minimálně deset hodin.« Nezřídka se tak stává, že zoufalý hostitel odkrajuje nedočkavým hostům první kousky vytoužené pečeně pozdě v noci a čuník se dál tvrdošíjně otáčí na grilu a odmítá se dopéci. Pokud se bez něj nechcete obejít, vhodnější je využít nabídky některých restaurací, které sele upečou ve velké horkovzdušné troubě a většinou i dovezou se zapůjčeným podnosem na místo určení.- Určete téma večírku: ať už zvete hosty na pyžamový či řecký, téma načne zábavu a hosté se budou těšit.- Nezapomeňte dát hostovi během prvních pěti minut drink. Zaměstnáte tak jeho ruce a chuť, déle by na pozornost čekat neměl.- Mají-li hosté korsovat, rozpohybujte je. Například menším počtem židlí k sezení, než je třeba.- Zapojte hosty do příprav.P okud se s nimi dobře znáte, můžete každého z nich požádat, aby přinesl »ten svůj skvělý citrónový koláč«. Ochutnávka bude zdrojem zábavy.- Sledujte situaci na bufetovém stole. Po prvním nájezdu hostů může vypadat trochu pocuchaně, bude tedy potřeba jídlo doplnit a upravit.- Máte-li problém, nedejte o něm vědět Stává se to pokaždé: nekoupili jste ubrousky, chybí vám olej. Ať je to co je to, na své hosty se usmívejte.- Nikdy nešetřete. Řečeno se Savarinem: »Někoho pozvat, znamená vzít si na starost jeho blaho...« Hodláte-li ušetřit, nezvěte nikoho.