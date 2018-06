I vaši rodiče začnou stárnout

"Počkej, taky na tebe dojde! Taky budeš jednou stará!" říkávala rozhořčeně moje babička své dceři, tedy mé matce, když jí vytýkala, že něco zapomněla nebo se spletla. "Stáří je ta největší spravedlnost na světě," opakovala jako omluvu pro své slabosti, ale současně i jako výhrůžku pro mladší generaci. O pár let později jsem zase já, z dnešního pohledu zcela zbytečně, hubovala svoji maminku za to, že kupuje rohlíky, které nikdo nejí a nepotřebuje, krmí jimi holuby a sousedé nás za to hubují. Před deseti lety zemřela a teď mám pro změnu já někdy chuť dceři říct: Jsem už stará, tak to vezmi na vědomí!" Pseudodialog mezi generacemi může pokračovat donekonečna. S jedinou změnou: ve světě bude stále více těch, kteří si budou stěžovat, a méně těch, již jim budou naslouchat. Demografické trendy jsou neúprosné: prodloužení průměrného věku a snížení porodnosti se nezastaví. To znamená, že péčí o staré příbuzné a současně pomocí v rodinách dětí bude ještě více než nyní přetížena střední generace, tedy lidé mezi 45 a 65 lety, kteří už vlastně sami stárnou. Především však ženy, protože ty chápou péči o členy rodiny jako svou povinnost, jinak trpí výčitkami. Kam ale skočit dřív? Odvést vnučku do kroužku, nebo jít s matkou na procházku? Jak rozdělit "dovolenou", aby byly obě generace spokojeny? Vůči komu mám větší odpovědnost? - ptají se mě někdy mladší kolegyně, a já neumím odpovědět. Vím jediné: starost a péči o stárnoucí nemusí nést jen žena: mají se o ni podělit všichni členové rodiny. A když už nepomohou, ať alespoň přetíženou ženu středního věku vyslechnou, pochválí a někdy jí umožní si od té mnohonásobné zátěže odpočinout. Hlavní požadavek ovšem kladu na nás, stárnoucí a staré. Slibuji si, že se budu co nejdéle snažit udržet fyzickou i psychickou kondici. Včas se budu snažit zařídit si byt tak, abych v něm mohla co nejdéle žít spokojeně, a pokud možno soběstačně. Nejvíce ze všeho ale budu potřebovat kolem sebe své vrstevníky, známé a přátele, a proto se budu snažit tyto vztahy obnovovat a udržovat. Bude to jedna z nejcennějších deviz, kterou si do svého stáří mohu připravit. Vím totiž, že nemohu spoléhat na stát, na společnost, na své děti, ale musím spoléhat především sama na sebe.