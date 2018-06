I tričko může být zdrojem vitamínů

5:39 , aktualizováno 5:39

Společnost Fuji zabývající se výrobou příze vyvinula vlákno obsahující chemickou látku, takzvaný provitamin, která se při styku s lidskou pokožkou mění ve vitamin C. Tričko vyrobené z těchto vláken by mělo mít obsah vitaminového ekvivalentu rovnajícího se dvěma citronům a tento účinek by si mělo podržet ještě po třiceti vypráních.