I těhotné podléhají módě

Delší, dobře tvarovaný kabátek s úzkou sukní (opět s regulovatelnou gumou v pase) je určitě elegantnější, než široké haleny. Zejména mladé maminky dávají přednost džínové módě. Úpletové šaty se snadno přizpůsobují přibývajícím centimetrům. Důležitá je úzká silueta. Módního kalhotového kostýmu se nemusí zříkat ani nastávající maminky. Kalhoty mají regulovatelnou gumu v pase. Kalhoty s podpůrným pásem pomáhají zmírňovat bolesti zad a brání zbytečnému vytahování pokožky.

Zatímco české maminky se nejčastěji halí do širokých a neforemných šatových sukní a halen (a pak se diví, že si nevšimly přibývajících kilogramů i jinde na těle), maminky v zahraničí si v posledních letech stále více libují v přiléhavých úpletových šatech. Pružný a poddajný materiál se totiž snadno přizpůsobuje přibývajícím centimetrům. Bříško se v úpletových šatech neskrývá, naopak k módním i praktickým trendům patří jeho zdůraznění, například zajímavě vázanými šátky. Tento zdobný prvek bývá dokonce barevně velmi výrazný. Svým způsobem tak funguje i jako bezpečnostní prvek upozorňující okolí na to, že je v blízkosti ženy třeba zapomenout na rozmáchlá gesta a vůbec se chovat mnohem ohleduplněji. K tomu patří třeba i uvolnění místa v tramvaji či metru. »U nás se podobných šatů ženy snad dokonce bojí, ačkoliv jde o velmi pohodlné oblečení. Po skončení mateřství může maminka takové šaty klidně zařadit do běžného šatníku,« tvrdí návrhářka Lucie Velkoborská z firmy Tveret, která se na mateřské oblečení specializuje. »Maminkám doporučuji sáhnout alespoň po užších střizích a materiálech obsahujících vlákno Lycra. Oděv se tak může přizpůsobit měnící se postavě. Pak není problém pořídit si i společenský kostým včetně módní kalhotové varianty.« Aby si maminka nemusela pořizovat na každý měsíc nové oblečení, je velmi důležitá možnost posunu v pase u sukní a kalhot, ať již pomocí regulovatelné gumy,nebo knoflíků. Do povědomí tuzemských maminek vstupují bohužel jen pomalu i další příjemné doplňky pro období těhotenství. Patří sem například spodní kalhotky z jemného prodyšného mikrovlákna, které mají v dolní partii speciálně zpracovaný podpůrný pás. Ten je v zadní části - díky suchému zipu - snadno nastavitelný. To je důležité zejména v pokročilém stupni těhotenství, kdy si řada žen stěžuje na bolesti zad,na tlak a napětí v břiše i v pánevní oblasti včetně vleklých bolestí pánve. Prádlo bylo i klinicky testováno Univerzitní klinikou ve Frankfurtu nad Mohanem. Výsledky potvrdily, že nošení tohoto prádla snižuje bolesti zad a pánve i nepříjemné napětí.