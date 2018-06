I slonice mají své dny...

Sedmačtyřicetiletý drezér Alexandr Těrechov byl ušlapán v kleci, když se po představení snažil donutit Dášu ke zkoušení čísla, které odmítla vykonat při představení.V Čeljabinsku zhruba dva týdny předtím napadlo zvíře drezérku při představení. Šlo o sestřenici umělecké ředitelky moskevského Divadla zvířat Nataliji Durovové Terezu. Obě pocházejí ze slavné dynastie Durovových, cirkusových artistů a krotitelů.Natalja Durovová tvrdí, že Dáša byla jedním z nejklidnějších zvířat. Divadlu ji daroval bývalý sovětský vůdce Leonid Brežněv, který slůně obdržel od stranického kolegy z Laosu. Vždy se prý chovala k lidem přátelsky a nechávala se krmit z ruky.Duo Těrechova a Dášenky patřilo podle Durovové k úspěšným objevům divadla, kde zvířata hrají jako herci. V poslední době se slonicí začaly vystupovat i drezérova manželka Ljudmila a dcera Polina. To prý mohlo být další příčinou smrti 47letého muže.Zaměstnanci cirkusu si všimli, že Dáša "žárlila" na Ljudmilu. Zvířata prý po mnoha letech kontaktu s člověkem jej berou jako potenciálního partnera. Durovová, jež sama kdysi s Dášou pracovala, ovšem soudí, že Těrechov se ke své svěřenkyni nechoval zcela korektně. Jednou se prý pokoušel použít elektrošok, aby slonici uklidnil. "Sloni neodpouštějí zradu a nevěru," říká.Slonici zřejmě popudilo, že se ji Těrechov rozhodl cvičit v kleci, kde obvykle jen odpočívá. Není také vyloučeno, že v kritické chvíli stiskl tzv. bolestivý bod za uchem zvířete. Slonice to nestrpěla a odhodila jej chobotem na zeď. To ji nestačilo a údajně se ještě několikrát prošla po jeho těle. Není jasné, jak dlouho jej mučila.Manželka našla cvičitele s prolomenou lebkou, rozšlápnutým hrudníkem a zlomenou páteří. Těrechovova manželka je nicméně odhodlána s Dášou nadále vystupovat. Je rozhodně proti utracení zvířete a zhruba po dvou týdnech se prý spolu objeví v manéži. "Ona je pro mne jako dcera. Dášu z ničeho neviním," říká Ljudmila.