I slavní se rádi mazlí s chlupatými miláčky

"Bohužel jsem rychle pochopila, že tak malý kluk na to ještě není připravený. O želvu jsem se starala já, strouhala jsem mrkvičky a připravovala krmení. Když jsem musela někam odjet, telefonovala jsem nervózně domů, jestli dal želvě někdo najíst. Nakonec jsem vzala celé terárium a odnesla ho zpátky do zverimexu," přiznala Stašová.

Herečka Barbara Kodetová podle svých vlastních slov zdědila lásku ke zvířatům a rostlinám po svém otci, herci Jiřím Kodetovi. Kočičku Sněhurku si Bára pořídila z útulku. "Sama si mě vybrala, když jsem se tam přišla podívat. Chytla se mě drápkem a chtěla se mazlit. Prošla jsem celý útulek, ale nakonec jsem se k ní vrátila. Je to mazel a drží se doma. To moje druhá kočka Agáta je strašná obluda," říká Barbara laskavě. "Přijde, nažere se a jde si zase po svém. Tohle Sněhurka neudělá."

Až z bosenského Sarajeva zavítal ke Kodetovým respekt budící hafan Best. "Je to doga a má už osm let. Kdysi v Sarajevu hlídal obchody a nakonec přicestoval až do Čech. Ujala se ho jedna slečna, která se znala s mým bráchou Honzou. Požádala ho, aby si Besta k sobě na čas vzal. Honza svolil, pak Besta nechal mamince a odjel na rok do Ameriky. Je jasné, že pes u nás zůstane už natrvalo."

Také modelka a nyní i televizní reportérka Lucie Trnková má ráda kočičí společnost. "Můj osmikilový kocourek Gino už procestoval skoro celý svět. Nejvíce se mi na něm líbí, že je krásný i po ránu, zatímco panička aby se hodinu dávala dohromady," přiznala blondýnka, známá divákům také z pořadu Rady ptáka Loskutáka. "Sním o tom, že jednou budu mít domeček se spoustou koček," dodala Trnková.

Na folkového zpěváka Františka Nedvěda doma žádný čtyřnohý mazlíček zatím nečeká. Ale jednou... "Zvíře nemám právě proto, že mám zvířata rád," usmál se Nedvěd. "Nemohl bych se mu zatím věnovat tak, jak bych si představoval, takže by strádalo. Jsem tak dva dny doma, tři dny někde na cestách... Až se ale usadím, chtěl bych si nějakého toho pejska pořídit. Možná si koupím i kočičku, protože hladit kočku po srsti, to pomáhá urovnat si vnitřní pocity. Vím to dobře, když jsme totiž kdysi bydleli na Spořilově, mívali jsme tam kočku Šmudlu," dodal Nedvěd.

Na chatě chovala Nedvědova rodina slepice, králíky a dokonce i berana. "Byla to prostě taková ta spotřební zvířata. Ale berana jsme nespotřebovali, nýbrž jsme ho opravdu dali do chovu a jak jsem slyšel, postaral se pak asi o pět potomků," pousmál se mladší z bratří Nedvědů.