I siláci brečí, tvrdí milionář Šrek

I vaši maminku rozhodil fakt, že jste vítěz a milionář. Je asi hodně starostlivá – všimla jsem si, že vám radila, abyste si ve studiu sundal sako.

Taky jsem se neudržel a řekl: Na to jsem čekal! Trochu se té její péče bojím.

Hodně vám mluví do života?

Zkouší to, ale ví, že to nemá žádnou cenu. Mám svoji hlavu.

Ale chyběla vám, že?

Moc. Neměl jsem nikdy možnost se osamostatnit, teď už ji konečně mám. A i když jsem doma třeba netrávil tolik času, za rodiče bych dal vždycky ruku do ohně. Ještě nevím, co s těmi penězi udělám, ale na sto procent mám plány pro ně. Chci, aby se oba dva měli líp, protože to měli celou dobu těžké. A pak, nebýt jich, v životě bych tady nebyl a nestál.

Chcete říct, že vás k vítězství dovedli?

Ne, oni mě k němu zplodili.

Být vítězem reality show a mít v kapse deset milionů korun, jaký je to pocit?

Ještě tomu sám nevěřím a nechápu, že se to stalo. Připustím si to až nějaký druhý třetí den. Je to jako sen, vlastně ještě něco víc než sen. Mám pocit, že to rychle uteklo, je to najednou nějak rychle za mnou. Ale je to skvělý pocit. Věřím, že až se mi to všechno srovná v hlavě, bude to ještě lepší. Teď to mám všechno rozhozené, kolem mě je spousta nových věcí i spousta lidí, které jsem dlouho neviděl.

Opravdu se ani trochu necítíte jako milionář?

Ne. Pořád si to neuvědomuju. Na finále byli všichni ti, které jsem tam chtěl mít a pořád jsem je hledal očima. Měl jsem tam opravdu spoustu známých a za to jsem vděčný. Od začátku mě podporovali a se vším pomáhali.

Známých budete mít možná ještě víc, když jste teď slavný a bohatý. Bude potřeba se v nich vyznat a někomu nenaletět.

O to se budu snažit. Jsem docela důvěřivý člověk, ale nenechám se napálit mockrát. Postupem času jsem zjistil, kdo je můj známý, kdo ne a kolik jich mám. Určitě v okruhu mých nejbližších zůstanou všichni, co v něm byli dosud a zůstali se mnou, posílali hlasy, fandili. Rodiče mi určitě řeknou, kdyby to bylo jinak.

Co když to bude jinak a někdo z nich vás zklame? Dokážete odpustit?

Ano, odpouštím.

Málokdy jste se v domě Velkého bratra projevil, přesto jste zaujal diváky. Čím podle vás nejvíc?

Já nebyl nikdy takový, že bych se do něčeho hned cpal. Radši si nechám věci rozležet. Ale někdy jsou chvíle, kdy udělám něco rychle, ale pak mě to mrzí. Třeba ta strkanice s Davidem. Ta mě mrzí doteď. Naštěstí jsme si o tom promluvili a on to vzal. Jsme kamarádi. Jsem strašně rád, že mezi náma i přes tenhle konflikt v domě nevzniklo nic špatného.

Možná působily na diváky slzy. Vždyť v domě se hodně plakalo, dokonce i vám, silákovi Šrekovi, se koulely po tvářích slzy jako hrachy.

Já se za slzy nestydím.

Ani na veřejnosti?

Na veřejnosti určitě nepláču. Ale normálně si popláču, protože každý má v sobě určitý cit, i když je navenek tvrďák. Nejdřív jsem měl ze svého pláče strach. Když jsem v domě brečel poprvé, bál jsem se, že mě lidi odsoudí kvůli tomu, že chci někomu najednou mazat city kolem pusy. Nebylo to tak, šlo to vážně ze mě. Říkal jsem si, že se tomu nebudu bránit, akdyž to na mě jde, tak si nebudu hrát na to, že nikdy nepláču. Pláču. Každý pláče. Bolest nebo radost ze sebe přece nějak musíme dostat.

Chlapi pláčou většinou kvůli ženám. Vy také?

Jo, kvůli ženským pláču hodně. Vztahy totiž přinášejí zklamání nebo štěstí.

Byl jste zklamaný vztahem s Renatou, který se začal rodit v domě?

Nevím, ale něco mi to dalo. Nechám si všechno teprve vysvětlit, protože přeci jen v domě to bylo něco jiného než ve skutečnosti. Uvidíme. Snad zůstaneme alespoň přáteli.

Může z toho být něco vážného?

Já nikdy nechtěl nikomu lézt do zelí, protože to sám nemám rád. Když vím, že ten člověk někoho miluje nebo ho má rád, nedělám to. Tady jsem věděl, že Renata má Tondu, a stejně jsem to udělal. Já to tak cítil, ale velice mě to mrzelo. A pokud se mají vážně rádi a milují se, tak ať je jim dobře.

Renata si vás brzy po odvysílání přímého přenosu odvedla stranou a dlouho jste si povídali. O čem?

Tyhle věci jsou mezi námi, nebudu o nich mluvit. Abych to uvedl na pravou míru – povídal jsem si pak na baru i s Tondou. Měl tam službu, je číšník. Řekl jsem mu spoustu věcí, které jsem mu chtěl říct. Pro mě je to frajer a pochopil spoustu věcí. Já ho respektuju.

Byl jste někdy hodně zamilovaný?

No jasně. Já když miluju, tak hodně. Až z toho někdy zbytečně moc blázním a pak si to vyčítám.

Jste romantik?

Ani nevím, nepřipadám si tak. Doufám, že trochu jsem.

Měl jste chuť někdy hru vzdát, sbalit si kufr a odejít?

Byly tam určitě dny, kdy jsem chtěl odejít a říkal si: nezvládnu to. Ale můj kamarád Olda mi před soutěží říkal, abych si prohlédl fotky, kdybych to nemohl zvládnout. Tvrdil mi, že to zvládnu, že mě zná. Byli jsme spolu na vojně. Na tuhle radu jsem si, když mi bylo úzko, vzpomněl. Myslím, že se to v tom domě dá vydržet.

U koho jste sloužil na vojně?

U paragánů. Ale neskákal jsem. To byla finanční otázka a naši to nemohli platit.

Jako povolání uvádíte v životopise dělník. Co myslíte, vrátíte se k profesi?

Teď jen vím, že chci odsud vypadnout a podívat se za všemi kolegy do práce. Mám všem co říct a poděkovat jim.

Někdy chybějí peníze právě k tomu, aby člověk mohl dělat, co si přeje. Vy je teď máte, takže se nabízí otázka – sníte o nějakém povolání?

Protože sám cvičím, chtěl bych si udělat trenérský kurz a trénovat lidi někde ve fitcentrech a podobně. Nezačal jsem si ho dělat právě jen kvůli penězům. Baví mě tenhle styl života i sportování v kolektivu. I když to někdy nevypadalo – kalil jsem, ale to k životu taky patří.

Možná už budete navždycky Šrek. Vadí vám to?

To asi budu. V domě Velkého bratra jsem několikrát prosil, jestli by mi někdo nemohl říct Davide, protože jsem to svoje jméno dlouho neslyšel. Říkali mi tak až poslední den v domě.

Kdo vlastně vymyslel Šreka?

Můj kamarád z práce, ale nikdo to nebral v potaz. Proto jsem to nepsal do žádných papírů a neříkal ani na castingu. I z toho castingu to ale asi nějak pochytili, i když nevím jak. Přezdívka se mi vážně líbí, protože jsem nikdy žádnou neměl. Začalo se mi říkat Šrek a jsem za to jenom rád.

Máte s tím pohádkovým Šrekem něco společného?

Viděl jsem jen první díl a znám ho docela nazpaměť, pouštěl jsem si ho se svým malým synovcem. Pohádka se mi líbí, Šrek se mi taky líbí, proto se mi líbí i ta přezdívka. Vykládali mi, že jsem pomalý, ale já taky chápu spoustu věcí, jen se k nim hned nevyjadřuju. Vybuchnu, nebo nevybuchnu, to je u každého člověka stejné. Ale hlavně mám rád lidi a jsem rád v jejich společnosti.

Po kom jste víc, po mámě, nebo po tátovi?

Spousta lidí mi už jako malému klukovi říkala, že jsem hodně podobný tátovi. Pak byl nějaký vstup v televizi s mámou a lidi v domě zase říkali, že jsem po ní. Dá se říct, že jsem ze sedmdesáti procent podobný tátovi, ale na druhou stranu mi hodně lidí říká, že povahově jsem po mámě. Za to jsem vděčný.

Jaká je maminka?

Výborný člověk, kterého mám rád a budu ho vždycky respektovat.

Stihli jste si už popovídat?

Na to nebyl ještě vůbec čas. Chtěl bych si s nimi sednout a vyprávět si. Poslal jsem je domů, doufám, že dojeli v pořádku. Chci s nimi o svých věcech mluvit v klidu, ne mezi lidmi, kde nás každou chvíli někdo přeruší.

Za dveřmi jsou Vánoce, co rodičům koupíte?

Zatím nemám jasnou představu. Jasno mám jedině v tom, že koupím motorku na baterky svému čtyřletému synovci Radkovi, aby s ní mohl jezdit po baráku. Snad budu mít čas oběhnout pár pražských obchodů a něco vybrat. Ještě mám neteř, asi půlroční. Aspoň myslím. Narozeniny si nepamatuju, ani rodičů, ani bratra. V tomhle jsem měl vždycky problém s holkama – zapomínal jsem koupit kytku.