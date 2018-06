I šedivý podzim může zářit barvami

Elegantní šedivý kostým, v módní jedniduché linii, změní snadno svůj charakter podle typu a barvy doplňků, které zvolíte. Kabela výrazné fialové barvy od Marca Jacobse je sice vyrobena jen pro přehlídku, ale materiál a barva odpovídají módním trendům. Chladné barvy je třeba rozzářit výraznými a teplými, mezi něž samozřejmě patří červená. Pro podzimní sezónu je vedle výrazných barev doplňků typické střídání matu a lesku. Výrazná fialová, nejde o plast, ale o speciálně upravenou kůži se hodí jak k černé, tak k béžové, nebo šedé.

V používaných barvách proto v dámském šatníku dominují zejména dvě, teplá červená (evokuje trochu indiánskou červeň a odpovídá tak i dalšímu trendu, kterým je používání materiálů s různými etnickými motivy) a poměrně ostrá fialová. Po té ostatně sahají i výrobci dekorativní kosmetiky. Není se tedy třeba obávat, že by "šeď oblečení" byla završena šedivým a nevýrazným líčením. To tedy opravdu ne! Zářivě barevné doplňky se hlásí o slovo už nyní. Například pařížské výlohy již od začátku září nabízejí široký výběr barevných kabelek, od červených až po teplé medové odstíny. Vrací se i motivy zvířecí srsti, hodně se objevuje také vínová barva, která vyniká zejména na pletáži a drobnostech typu rukavic, šál, šátků či nejrůznějších pokrývkách hlavy. Aby oblečení nebylo smutně šedivé či nevýrazné, používají se nejen kontrastní doplňkové barvy, ale střídají se také optiky - k měkkým a hebkým vlněným tkaninám se nosí lakované kabelky, k lesklým tkaninám s metalickými a třpytivými efekty sahají návrháři po mohérových a kašmírových materiálech. Pokud vás zarazí lakované kabelky, u nichž se navíc často objevují plastické desény, pak se nenechte mýlit prvním dojmem a nepokládejte je za výrobky z plastu. U značkových firem půjde často o speciálně upravenou kůži, která je díky těmto úpravám odolnější proti mechanickému poškození, o které není při častém nošení nouze. Někdy se kombinace lesku a matu použije na jediném materiálu. Například na hladkých lesklých tkaninách se objevují žakárové tisky a další efekty napodobující struktury jiných materiálů. Důležitý je konečný výsledek, který by měl vzbuzovat dojem ruční práce a řemeslné dokonalosti. V těchto případech se pak často hovoří o takzvaném neviditelném luxusu. Ten je někdy skutečný, protože v některých případech nejde jen o dojem, ale doslova o cizelérskou ruční práci. Tak vznikají třeba některé hedvábné šátky, kdy se ručně "přeřezávají" jemná vlákénka jedné z vrstev hedvábí, aby se pak pomocí kartáčku vyčesal povrch do podoby jemného sametu. Na hladkém hedvábí potom vznikají plastické květy, větve či lístky stromů. Přitom by stačil jediný špatně odhadnutý pohyb a "skalpel" by hedvábí definitivně zničil.