I psi mají svůj parfém....

Ve světě žije v domácnostech 105 milionů psů a téměř stejný počet koček. 38 milionů amerických psů dostává k Vánocům dárek. V Japonsku, stejně jako v USA nebo ve Francii je možné si v restauraci poručit mimo dětského menu i menu pro psa. V USA už podruhé vyhlásili zcela oficiálně 23. červen jako "Take your dog at work day", kdy mají zaměstnanci povoleno vzít zcela legálně svého psa do práce. Ministerstvo financí ve Francii má ve svém rozpočtu dvě subvence na stravu dvanácti koček na ministerstvu zahraničí a jedné v Národní knihovně. Není proto žádný důvod, proč by psi a kočky nemohli mít také své vlastní parfémy.

OH MY DOG! a OH MY CAT? jsou světově první parfémy luxusní úrovně pro psy a kočky, kteří konečně nemusejí s nelibostí snášet lidské vůně a mohou se navonět tou svou. Obě jsou totiž vymyšlené tak, aby konvenovyly neuvěřitelně citlivým čichovým buňkám jak psů, tak koček, ale byly příjemné i pro jejich kamarády v parku či na střeše.

Počet testů snášenlivosti, kterými obě vůně prošly, dokonce výrazně přesáhl přísné testy na přípravky pro děti.

Parfémy pro vaše zvířecí mazlíčky jsou v prodeji v luxusních parfumériích. Jejich vás trochu překvapí, cena se bude pohybovat okolo tisíce korun, ale můžete se jimi navonět i vy - a pak teprve uvidíte, jaký je to báječný pocit, dovolí-li vám zvíře sdílet jeho vytříbený životní styl.