I otcové ve věku dědů jsou šťastní

Bolek Polívka

"Byl to senzační pocit. Sám jsem ho rodil, pupeční šňůru jsem přestřihl. Byla to má první přestřižená pupeční šňůra v životě, stejně jako tohle je mé první dítě v tomto tisíciletí," vykřikoval v lednu nadšením novopečený otec Bolek Polívka.

Nedá se však říct, že by to pro něj byla nová role. Malý Jan je jeho čtvrtým potomkem. Pořídil si ho ve svých třiapadesáti letech - s přítelkyní Marcelou Černou, která je o dvacet let mladší. Některé věci však člověku zřejmě nikdy nezevšední: ani čtyřnásobný otec Bolek Polívka se po porodu syna-benjamínka neubránil dojetí a slzám.

Každému z dnes už vlastně dospělých Polívkových dětí - Kamile, Anně a mladšímu Vladimírovi - pořídil herec, jak sám v nadsázce říká, luxus vlastní maminky. Všechny přitom byly Polívkovými manželkami, s výjimkou té poslední.

"Dítě se dá v těhotenství oddalovat maximálně devět měsíců, ale svatba mnohem déle," odráží dotazy po manželském sňatku Bolek Polívka. Rovněž další dítě nikdy nevyloučil. "Ještě neřekl poslední slovo," tvrdí hercovi přátelé. "Jestli bude poslední? To nemůžu říct, nejsem přece vědma," prohlašuje sám Bolek Polívka.

V roli otce se Polívka rychle zabydlel: "Říct, že jsem rád, je málo. Já jsem přímo šťastný." A výhodou malému Janovi zase nepochybně bude to, že po letech dlouhé kariéry, práce a podnikání může Bolek Polívka svého syna dokonale zabezpečit. Už před porodem na "valašského prince" Jana čekal nově zařízený dětský pokojík s dřevěnou postýlkou a bílými nebesy. Kde jinde než na Polívkově koňské farmě v Olšanech na Vyškovsku.

"Táta je úžasný v tom, že se mě nikdy nesnažil vychovávat," říká dnes o svém otci jeho druhá dcera Anička. Tu má Polívka se svou druhou ženou, herečkou Evelynou Steimarovou. Anna kráčí ve stopách svých rodičů - vystudovala konzervatoř, rok HAMU a dva roky také studovala pohybové divadlo v Paříži.

Nejstarší dcera Kamila patří Polívkovi a jeho první ženě Stáně. I ona má blízko k divadlu. Je výtvarnicí kostýmů a scénografkou. Mladší Vladimír je v péči hercovy bývalé, poslední, ženy Chantal Poullain. A jak hodlá Bolek Polívka vychovávat posledního potomka?

"Nebudu v noci vstávat, budu otcem, který ke svému synovi v noci přichází," plánoval po porodu tajemně Polívka. "Čím to mají děti složitější, tím jsou potom bohatší, protože se nechodí jen po hřebenech hor, ale taky údolím a někdy se i brodí. Na to se ale trochu vymlouvám," přiznal také herec.

Že se stal znovu otcem po své padesátce, mu nijak nevadí. "Kdy je nejzralejší věk muže pro otcovství? Začíná to v osmnácti plnoletostí, ale je lepší, když je člověku třicet, aby mohl maturitu svého dítěte prožít v plných silách. Ve mně už se zkrátka snoubí mládí se zkušeností a zkušenost pomalu vítězí. Ale ne že bych se těšil jen na to, že budu moudrý tatínek. Těším se i na blbnutí."

Bolek Polívka kromě toho už také plánuje, jak svého Jana seznámí s potomky svých přátel - také zralých otců. Mezi ně počítá Petra Hapku, Borise Hybnera a Arnošta Goldflama. Mim Boris Hybner, otec dvou dospělých dcer, si před pár lety k šedesátce nadělil syna Maxíka. Už tehdy Polívku do otcovství lákal, když mu na jeho ranči popisoval, jak je hezké stát se otcem na stará kolena. Prý když malý Maxík začal plakat a dostal horečku, Hybner se musel sebrat a odejet. A odcházel se slovy: "A je po dítěti, viď?" Zjevně nebylo...

I režisér, herec, spisovatel a pedagog Arnošt Goldflam z party zralých otců Polívkovo otcovství přivítal. "Měli radost jako vodník, co stáhne do hrnku nějakou dušičku. Lidi nejsou rádi sami ve svém průšvihu," komentoval to s nadsázkou Bolek Polívka. I Arnošt Goldflam se jako otec rychle adaptoval, i když mu táhne už na šestý křížek.

"To jsou běžné životní věci. Několik dětí jsem - doufám, že ne ve špatném - poznamenal a teď poznamenávám malého hošíka, Oto Antonína, z čehož se těším. Je to v pořadí čtvrté dítě a já si ho velice užívám. Užívám si ho, jak říkáme v Brně, jako sviňa," prozradil už předloni v jednom ze svých rozhovorů.

Petr Hapka

Takřka přeborníkem je v otcovství muzikant Petr Hapka. Má šest dětí - od nejstarší Markéty (25), Petry (21), Kamily (16), Mikuláše (13), Haštala (7) až po nejmladšího Kašpara, který se narodil v listopadu 2001. I Hapkovy děti mají vesměs každé jinou matku - jen syny Mikuláše a Haštala si zpěvák pořídil se svou dlouholetou přítelkyní violoncellistkou Ingeborg. Kašpara už mu však porodila jiná a novější přítelkyně, s níž žije ve starém domě pod hradem Okoř.

Přestože Petra Hapku údajně baví sdružování potomků, o svých dětech říká, že se na jedné fotce už asi nikdy nesejdou. Ale hlavu si z toho nedělá a tvrdí, že otcem je i pošesté rád: "Teprve teď si to užívám, předtím jsem nebyl na otcovství zralý." S výchovou dětí měl Petr Hapka vždycky potíž. Při jeho způsobu života není divu - je proslulý tím, že v noci žije a přes den spí. Ostatně i při počtu zpěvákových partnerek by bylo zřejmě obtížné na všechny děti dohlížet a vychovávat je. Dělí je i velké vzdálenosti, dcera Petra například žije v Itálii, Kamila se narodila na Slovensku...

"Děti si pamatuju podle filmů, k nimž jsem v době jejich narození dělal hudbu," svěřil se v rozhovoru Petr Hapka se svým klíčem k určování potomků. A přiznal nepřímo i to, že jejich výchovu příliš nestihl. "Všechny moje děti jsou muzikální. Ale žádné z nich se asi muzikou živit nebude, protože jsem nad nimi nestál s bičem. A bič je do čtrnácti let nezbytný, jinak se dítě základy nenadře."

Hapkův přelétavý život není tak nepochopitelný. Nejenže se jako umělec vymyká obvyklým měřítkům, ale také jeho rodiče žili odděleně. Matka byla zpěvačka a podobně jako Petr Hapka měla v oblibě kočky. Žila s nimi v Praze, zatímco otec malíř přebýval ve Valašském Meziříčí. Přestože Hapku od jeho současné přítelkyně dělí dvacet let, nepovažuje to za příliš velký rozdíl a ani necítí potřebu se pojistit svatbou.

"Ženit už se asi nebudu. Já nejsem svatební typ. Dokonce jsem nebyl nikdy nikým požádán, abych šel za svědka na svatbě. Asi nevypadám na garanta rodinného štěstí. Přitom ale ctím domov a rodinu," tvrdí o sobě Hapka. Jako otec si na svém věku tak trochu i zakládá. "Moje první dítě se mi narodilo až po třicítce, takže se nedá dost dobře posoudit, jestli jsem s věkem lepší otec. Ale to víte, jsem určitě zkušenější, než jsem býval," říká Hapka.

Za jedinou obtíž při výchově malého synka považuje svůj převrácený biorytmus. "Když ke mně ráno přijde, sedne si, dívá se na televizi a já o tom nic nevím, protože spím. Vidím ho až odpoledne po obědě, a do té doby si se mnou může dělat, co chce, já se prostě neprobudím."

Karel Šíp

Rozvod předcházel novému potomkovi v případě komika Karla Šípa. Ten se po padesátce odvážně vrhl do nového vztahu s teprve osmadvacetiletou Ivanou Havránkovou a ta mu ještě před loňskými Vánocemi nadělila třetího potomka - malého Jana Šípa.

Rozvod se Šípovou manželkou, zpěvačkou Marcelou Holanovou, shodou okolností předcházel příchodu potomka jen o dva týdny. Ve skutečnosti však Karel Šíp s manželkou nežil ve společné domácnosti více než dva roky. "Nevěřil jsem, že to se mnou tak zacloumá. Je to moc krásný pocit," prohlásil Šíp krátce poté, co se stal novopečeným, ale přesto už zralým otcem. Radostnou zprávu se tenkrát dozvěděl při vyhlašování tenisové ankety Zlatý kanár v Přerově na Slovensku. Porod totiž přišel dříve, než rodiče předpokládali.

"Oni dopředu nevěděli, co to bude. A když Iva sama zavolala, že má syna, dojetím se úplně sesypal," popsal reakci otce Šípa jeho kolega bavič Petr Novotný.

S Holanovou má Šíp už dospělého syna Karla. Jeho další nemanželská dcera Hana spáchala předloni sebevraždu. Snaha stát se otcem i ve vyšším věku není mužům nijak na škodu, soudí psychologové. A lékaři dodávají, že ani jejich dětem. Podobně jako muž omládne s mladší partnerkou, omládne i s dítětem. Někdy se dokonce oba tyto faktory sčítají.

"Vztah s mladou ženou je pro staršího muže pozváním do jiné generační vrstvy. A otcovství? Když je vám přes padesát, lépe si uvědomíte cenu řeky života. Ve třiceti si člověk připadá skoro nesmrtelný. To, že umře, je pro něj čistě teoretická věc. Ale po padesátce si svou smrtelnost připouští více a uvědomí si, že je tu jen dočasně. A pak sílí pokušení, aby tu po mně něco zůstalo," vysvětluje motivy starších otců profesor sociologie Ivo Možný.

Starší - a nutno dodat úspěšní či bohatí - otcové mají také tu výhodu, že za svůj život nashromáždili už dostatek kapitálu, aby dokázali dítě dobře zajistit. V tomto směru a ve srovnání s podmínkami totalitního režimu lze mluvit o novém trendu. Jednoduše přibylo starších a bohatých mužů. Ti často mohou kromě zajištěného blahobytu přispět také životní zkušeností.

"Otcovství je pro starší muže fyzicky i psychicky náročnější, ale takoví muži do něj daleko raději investují," soudí také sociolog Možný. Ani o zdraví počatého dítěte se starší muži příliš nemusí obávat. "Plodnost muže nebo jeho schopnost být otcem nemá žádný věkový limit. Počet spermií se sice stářím snižuje, ale ve statistickém průměru. Takže je to případ od případu. Navíc neexistuje žádný doklad, že by dětem škodilo, když jsou jejich otcové vyššího věku. Mohou tam být trošku větší rizika vrozených vad, ale vůbec ne nijak výrazně," tvrdí Karel Řežábek z pražského Centra asistované reprodukce.

Jiná situace nastává, chce-li mít dítě starší žena. V takových případech už není verdikt lékařů tak jednoznačný - stoupá totiž riziko poškození plodu, především Downovou nemocí. Existuje teorie, podle níž to tak úmyslně zařídila sama příroda. V lidské populaci se prý postupně vyselektovaly ženy, které ztrácejí ve vyšším věku plodnost.

Díky tomu mohou pomáhat s dětmi svým dcerám a společně jich tak více přivedou k dospělosti. K mužům se příroda zachovala přívětivěji. Vzkázala jim, že mohou být šťastnými otci i ve věku dědečků a pradědečků.