I nošení saka má svá pravidla

Nadcházející chladnější dny přinutí i otužilejší muže sáhnout po další vrstvě oblečení. Neměl by to ale být svetr nebo bunda, zejména jde-li o oblečení do zaměstnání, kanceláří apod. Bez ohledu na společenskou vhodnost navíc platí, že sako dokáže zakrýt i poměrně velké nedostatky, pokud jde o tvar - a hlavně šíři - postavy, zatímco svetr je jen nepříjemně zdůrazní. I muži, kteří nenavštěvují pravidelně posilovnu, pak v saku působí příjemně "ramenatým" dojmem. Pokud nosíte sako zapnuté, pak si pamatujte, že poslední spodní knoflík se nezapíná. Jde jednak o velmi starou tradici anglických gentlemanů, kteří tyto knoflíky nezapínali, aby mohli rychle tasit kord či šavli, jednak také o pohodlí. V zapnutém saku se budete cítit stísněni jako v korzetu a zejména po jízdě autem nebo delším jednání u stolu by mohlo vaše sako působit zmačkaným dojmem, a to i u výrobků z kvalitních materiálů.