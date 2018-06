„Je to místo, kde se můžete se zvířetem důstojně rozloučit , ať už je to pes, pavouk nebo kůň ,“ obhajuje vznik krematoria mluvčí společnosti Altstut, která zařízení vybavila, a to včetně márnice.Majitele zvířátka stojí kompletní pohřební servis v přepočtu kolem dvanácti a půl tisíce korun. Františkáni, jejichž řád zvířata chrání, bdí celou noc nad mrtvým tělem. Druhý den je zvíře zpopelněno a pochováno, nebo si jej majitel může v urně odnést domů.Rozsáhlé krematorium je situováno nedaleko Sao Paula, největšího a nejbohatšího města v Brazílii. Jeho vlastníci proto věří, že získají širokou klientelu, a to i přes vysoké ceny, které čtyřnásobně přesahují minimální měsíční mzdu.