I ňadra jsou plocha vhodná pro reklamu

Ti zadavatelům reklamy rovnou našívají prostor, kde mohou svůj slogan umístit.

Americká návrhářka Janet Hansenová zašla tak daleko, že na své podprsenky umístila reklamu světelnou.



Na každém ňadru je možné prezentovat čtyři znaky.

"Je to skvělý nápad. Mé světélkující podprsenky mají neuvěřitelný úspěch, proto jsem se rozhodla, že do nové kolekce zařadím i jeden reklamní kus, pomocí něhož mohou dámy využít svých vnad k netradičnímu výdělku," říká autorka nápadu Hansenová.



Podprsenky je prozatím možné koupit pouze v Kalifornii, ale zájemci z celého světa si je mohou objednat na internetu. Stačí zavítat do správného internetového obchodu.

Jeden kus vyjde minimálně na pět set dolarů, v přepočtu zhruba dvanáct tisíc korun.