I na borůvkách je možné se ztratit

Jiří Dunka, náčelník Horské služby v KrkonošíchPoprvé se JIŘĺ DUNKA ocitl v Krkonoších před drahnou řadou let, kdy jejich štamgasty nebyli ještě Němci a Holanďané, ale Hradečáci a Pražáci. K těm patřil i on. Závodně plaval a do hor tehdy jezdíval s klubem na soustředění. Líbilo se mu zde natolik, že se do Špindlerova Mlýna vydal hned po vojně. V roce 1967 se stal dobrovolníkem Horské služby Krkonoše, o pět let později profesionálním pracovníkem a v roce 1992 dokonce náčelníkem."Nepamatuji se, že bych toho přestěhování kdy zalitoval," tvrdí. "Když dnes musím jednou za čas do Prahy služebně, mám pocit, že po týdnu bych se tam zbláznil."* Co máte v horách raději: zimu, nebo léto?Zimu, a nejen kvůli lyžování. A pak spíš podzim, protože tu už není takový ruch.* Co dělají záchranáři od Vánoc do jara, vídají ti, kteří lyžují, na vlastní oči, ti ostatní pak v napínavých filmech. Co vlastně dělají chrabří chlapíci v červených větrovkách v létě?Především se můžeme vystřídat na dovolené, protože přes zimu si nikdo z nás čtrnácti profesionálů nemůže vzít ani den. Absolvujeme také různé doškolovací kursy a tréninky, na které není jindy čas, což potvrzuje i statistika letošní zimy: během ní jsme svezli a ošetřili 1896 úrazů. Proto nám přes zimu vypomáhá ještě deset sezonních pracovníků a o víkendech 160 dobrovolníků.* Jaké jsou charakteristické úrazy léta?Z pěší turistiky výrony, natažené kolenní vazy a zlomené kotníky. Mnozí lidé totiž vyjedou autobusem na Zlaté návrší a odtud se pustí dál, aniž by ovšem měli dobré turistické boty. Ačkoli cesty jsou dneska velmi dobře udržované, není to holt asfalt na mokasíny. Přibývá i úrazů z módních sportů. Mnozí z těch, kteří vyrážejí na horských kolech, bohužel terén podceňují, a tak si neberou přilbu a ani kola někdy nemají zcela v pořádku. Občas sundaváme se stromu paraglidistu, párkrát za léto pak hledáme někoho, kdo šel na borůvky a zamotal se mezi klečí.* Zbavují se zbloudilí borůvkáři své pracně vydobyté kořisti, nebo ne?Většina z nich táhne kyblík, dokud může.* Máte pocit, že těm, kteří si svou lapálii zavinili sami, je pak před vámi trochu trapně?Nemám. Není málo takových, kteří jsou na nás spíš agresivní. Od toho jste přece tady! - říkají, když je upozorníme třeba na to, že v místě, kde jsme je nalezli, neměli vůbec co dělat nebo že byli nevhodně vybaveni. Paraglidisté nám bývají vděční za to, když se nám podaří dostat dolů bez újmy nejen je, ale taky padák, který je dost drahý.* Může být pátrací akce v létě stejně nebezpečná jako třeba ta ve sněhové vánici?Jistě. Pokud probíhá v nepřístupném trénu, například ve Sněžných jámách, bývá technicky velmi náročná. Mimochodem, slušný horolezecký výkon musí často podat i ten, kdo leze pro paraglidistu až do špičky smrku. Řekl bych, že léto je pro nás dokonce fyzicky namáhavější, protože zraněné nemůžeme svážet na lyžích či na saních, ale musíme je snášet. A nesete-li stokilového chlapa z úbočí Kozích hřbetů nebo Labského či Obřího dolu, není o nic lehčí, když má výron v kotníku, než když má otřes mozku a obě nohy zlomené. Samozřejmě při skutečně závažných úrazech můžeme dneska už přivolat vrtulník Letecké záchranné služby z Hradce Králové nebo z Liberce, ale takových situací není v létě tolik.* Jste sice profesionální záchranář, ale přesto: nenaštve vás někdy, že se lopotíte a třeba i riskujete jen kvůli něčí hlouposti?To ani ne. Spíš mě štve, když lidi ničí tyčové značení cest, kterého je u nás v Krkonoších na 160 kilometrů. Děje se to už v takové míře, že se snažíme, abychom ho stihli opravit a doplnit až po skončení prázdnin, kdy se na hřebeny vydávají většinou opravdoví milovníci hor. Trneme ovšem, abychom to do prvního sněhu vůbec stihli.* Co vás dokáže potěšit?Když se k nám lidé přijdou zeptat, kam jim doporučujeme jít, jestli je někde něco nového, co by si neměli nechat ujít. Zkrátka když jdou do hor a vědí proč.