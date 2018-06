I muži mají sexy prádlo

Veselé slipy: Proč ne? Dají se nosit, dárek je určen pro pokročilý a zralý vztah. Spodní prádlo se v případě triček používá i jako svrchní. Tomu nahrává i cena, která se pohybuje i kolem 1500 korun. Sportovní střih prádla uvítají nejen muži, ale také ženy. Výhodou je i příjemný materiál z mikrovlákna, který je prodyšný a velmi snadno se udržuje. Pánské slipy s nohavičkou jsou letošním hitem. Pánské prádlo Sportovní pánské prádlo

Ani obchodníci s pánským prádlem si nestěžují - tržby díky masivní reklamě stále stoupají. A nezáleží na tom, že pánské spodní prádlo kupují převážně ženy.Letos mají z čeho vybírat. O letních kolekcích pánského spodního prádla totiž hovoří všichni v superlativech. Nejčastěji používaný materiál - bavlna s příměsí viskózy nebo mikrovlákna - nabízí maximální pohodlí. Vlákna Lycra či Tactel, která zákazníci znali po léta jen v souvislosti s dámským luxusním prádlem, se letos stala nezbytností už i u pánských modelů.Dokonce se hovoří o „druhé kůži“, protože takové prádlo člověk na těle téměř ani necítí. Nové pánské prádlo je nejen pohodlné, ale také sexy, tvrdí návrháři. Přišli totiž s rafinovanými průsvitnými efekty v podobě sexy transparentních proužků. Neváhají používat i průhlednou síťovinu. Zapomenout však nelze ani na zajímavé střihy.Především mladí muži si rychle zvykli na ještě nedávno šokující pánská string-tanga, tedy slipy, jejichž zadní díl se v dolních partiích počítá spíš na milimetry než centimetry. S nimi jako první přišla na tuzemský trh firma FAVAB z Bratislavy. „Tehdy jsme si mysleli, že to bude okrajová záležitost, ale to jsme se spletli!“ říká její zástupkyně Viera Beniaková. „Mezi mladými muži se staly tak oblíbené, že jsme nestíhali vyrábět.“V pánských kolekcích však nechybějí ani exoticky znějící typy jako rio či jazz-pants. Nebojte se! Pod tímto názvem se skrývají poměrně decentní modely, slipy končící těsně pod pupíkem s vykrojenými nohavičkami, nebo naopak vyšší typy a s kratší nohavicí. Boxerky jsou už klasikou, ale přesto se něco změnilo i u nich - většina modelů nemá zadní středový šev. Je to totiž pohodlnější. Stejně tak jako používání nově vyvinutého elastického jerseye.Když návrháři hovoří o současné nabídce, nezapomenou zdůraznit, že jde o absolutní pocit pohodlí spojeného se sexem, ale i se šarmem a s dotekem luxusu.„Je to až vyzývavý lesk,“ tvrdí Martina Lebedová z firmy Schiesser. Některé modely totiž vzbuzují dojem, že jsou vyrobeny z hedvábí nebo že jde o kovové vlákno, které sem zavítalo z nějakého sci-fi seriálu.Důležitý však není jen optický dojem, ale také vlastnosti nových materiálů. Ty se velmi snadno udržují (nemusíte je ani žehlit), což ocení hlavně ti, kteří hodně cestují. Navíc drží perfektně tvar, a to i po několikerém vyprání. Kromě materiálů a střihů se změnila i barevnost.Vedle černé a bílé se velmi často objevuje námořnická modrá, olivová a ovocné odstíny oranžové, červené i žluté. Použité barvy zdůrazňuje lemování či kontrastní barevné dvojité švy. Pro odvážnější jsou určeny pestrobarevné příčné proužky, potisky imitující džíny včetně nýtů a kapsiček či celoplošné tisky havajských květů nebo zvířecích motivů.