I klonování je cesta k léčbě lidských chorob

20:05 , aktualizováno 20:05

Profesor Gerald Schatten je členem týmu, kterému se v roce 1997 podařilo z buňky dospělé opice naklonovat mládě, tým využil stejnou metodu jako skotští vědci , kterým se ve stejném roce podařilo naklonovat ovci Dolly. Schatten dnes přiletěl do Prahy, aby tady přednášel na konferenci Window to the zygote, která se týká výzkumu živočišné buňky.