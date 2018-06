I hýčkaná ratolest se může odrodit

V ordinaci psychologa se čas od času objeví řádní a nešťastní rodiče dospívajícího či již dospělého dítěte. Věnovali se mu, jak mohli, a jistě ne málo. Výsledek je ovšem zlý. Dávno už netrhá mouchám křidýlka. Dnes naráží na společenské normy výrazněji. Nabízí se otázka: Je asociál?Na následující charakteristiky odpovězte buď ano, nebo ne, podle toho, zda vaši ratolest vystihují.1 . Zásadně nerespektuje společenské normy a zákony.2. Často je podrážděný a agresivní.3. Výše zmíněné nálady se projevují rvačkami.4. Nevydrží na žádné škole ani v práci, byť by šlo o obor, kterému se chtěl věnovat.5. Reaguje impulzivně.6. Podvádí a »lže, jako když tiskne«, a přitom nemá pocit studu.7. Neprojevuje zodpovědnost vůči nikomu a ničemu.8. Jeho chování je bezcitné, nedává najevo známky lítosti, když někomu ublíží.9. Tresty na něj nepůsobí, nepoučí se z nich.10. Není schopen udržet trvalé přátelské vztahy.11. Své chyby a příčiny problémů svádí na druhé.12. Obdivuje násilí.Jak je na tom?Správně tušíte, že co ano, to jeden černý bod.0 bodů: Ano, ta rána, co jste slyšeli, byl kámen, jenž vám oprávněně spadl ze srdce.1 až 2 body: Snad přece jen nebude tak zle.3 body: Hraniční stav balancující na hranici asociality. Není vůbec od věci poradit se s psychologem.4 až 12 bodů: Je to zlé a i dobrá výchova bývá na zvládnutí daných nesnází krátká. Návštěva poradny je více než žádoucí.