I hvězdy prodávají módu

Linda Evangelista patřila v 90. letech k nejlépe placeným topmodelkám. Filmové kostýmy Krystle a Alexis ze seriálu Dynastie pokládala řada Američanek za vrchol přepychu. Liz Hurleyová ve slavných "špendlíkových šatech." Joan Crawfordová v modelu, jehož kopií se vyrobilo půl miliónu kusů! Rafinované složení záhybů zdůrazňovalo postavu - model z roku 1941 od Maggy Rouff - a jeho napodobenina od Thierry Muglera z 90. let. Total-look třicátých let tvář s pravidelným řeckým oválem. Gianni Versace zavedl kult skvěle placených topmodelek. Odvážná Cher.

Návrháři začali dávat přednost filmovým hvězdám i hvězdičkám. Tak přišla ke štěstí v roce 1994 i do té doby prakticky neznámá Liz Hurleyová. Na premiéře filmu Čtyři svatby a jeden pohřeb, kde hrál titulní roli její přítel Hugh Grant, se objevila v modelu od Versaceho. Šaty s pověstnými spínacími špendlíky, které rafinovaně odhalovaly její křivky, z ní rázem udělaly objekt největšího zájmu fotografů. Zlé jazyky dokonce tvrdí, že právě těmto šatům vděčí za svou nejlepší smlouvu - kontrakt s kosmetickou firmou Estée Lauder. Velké spínací špendlíky se staly obrovskou módou.Boom hereček ovšem začíná už v roce 1990, kdy se na titulní straně časopisu Women´s Wear Daily objevuje Kim Basingerové v nákladné róbě a Michel Pfeifferová v jednoduchém obleku od Armaniho při předávání Oscarů. Od té doby nemít svůj model na této akci - no, to v módním světě téměř zavání ústupem ze slávy. Hvězdy jsou spokojeny. Jen málokterá totiž za své šaty platí. Prostě si je zdarma půjčují na tiskových odděleních jednotlivých tvůrců. V tomto směru se stal naprostým fenoménem Gianni Versace. Je to přitom paradoxní, protože to byl právě on, kdo zavedl kult topmodelek, kterým začal platit neuvěřitelné částky za předvádění.V posledních letech se díky herečkám i hercům tak trochu vrací doba třicátých let. Tehdy začaly hollywoodské herečky udávat módní tón. Samozřejmě nemohly šokovat odhaleným tělem - prudérní hollywoodská cenzura nedovolila třeba ve výstřihu ani náznak toho, že by "tam někde" mohla začínat ňadra. Návrháři to vyřešili po svém - odhalili záda. Ty zakrýval přehoz z kožešin, nejlépe z bílé lišky. To, co nosily filmové hvězdy, pak chtěli i ostatní, byť v levných napodobeninách.Ale ani Evropa nezůstávala v prudérnosti za Amerikou pozadu. V roce 1931 vyzval například pařížský starosta Marlene Dietrichovou, aby opustila město, protože se odvážila vystoupit na ulici v pánském obleku. Do té doby totiž ženy sice kalhoty v šatníku měly, ale pouze jako pyžama nebo sportovní oblečení. Představa, že za pár desítek let si Sharon Stone přehodí na plátně nohu přes nohu tak, že bude vidět, že nemá kalhotky, by patrně tehdejším cenzorům způsobila infarkt.Hollywoodský total-look třicátých let se stál ideálem pro široké masy - například tvář musela mít pravidelný řecký ovál. Kdo jej neměl, tomu pomáhal make-up. Polák Max Factor, který byl uměleckým maskérem u carského divadla, odkud zběhl v roce 1904, vytvářel image takových hvězd, jako byly Gloria Swansonová, Poli Negri, Greta Garbo či Joan Crawfordová. A protože i ostatní ženy toužily po dokonalé pleti svých idolů, začal svůj make-up vyrábět ve velkém.Platinová blond a bílý satén (bílou róbu předvedla jako první Coco Chanelová a od té doby jim Hollywood propadl) se staly symboly ženského hříchu v podání Joan Harlowové. Bílý satén ale moc praktický na denní nošení nebyl, a tak se filmové fanynky zhlédly třeba v šatech od Gilberta Adriena, které vytvořil pro Joan Crawfordovou. Ženy po nich toužily tak, že se jejich napodobenin prodalo půl milionu po dvaceti dolarech! Sice s méně prodanými kusy, zato se slávou po celém světě dopadla Kim Basingerová, když přišla na předávání Oscarů v roce 1998 v šatech od Escady. Butiky této značky byly po celém světě zavaleny žádostmi o kopie této róby.A my? Bulvární časopisy se předhánějí v tom, aby zachytily české hvězdy špatně oblečené. Příležitost k tomu mají bohužel dost často.