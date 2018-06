I celebrity čelí letním kolapsům

Uznávaný tvůrce módy a šéfdesignér salonu Christian Dior zkolaboval a na pár vteřin ztratil vědomí.



Uvedl to magazín Vogue s tím, že místem nepříjemné příhody bylo jihofrancouzské letovisko Sant Tropez, kde tráví rodák z Gibraltaru dovolenou.



Návrhář přiletěl soukromým vrtulníkem do Monaka. O několik hodin později se dostavily první známky fyzických potíží. Podle očitých svědků Galliano vystoupil na silnici nedaleko pláže Tahiti Beach v Sant Tropez z mikrobusu, kterým jel, a potácel se okolo vozu. Dva lidé mu pak museli pomoci nastoupit zpět.



O pár minut později ale vůz opět zastavil, Galliano vyvrávoral, upadl na záda a na chvilku ztratil vědomí. Na místo okamžitě přijeli záchranáři, kteří návrháře

ošetřili a odvezli jej do jeho tamní vily. Představitelé módního domu Christian Dior událost zatím nekomentovali.



Robertsová a Gott se skáceli na oslavě

Krásnou Julii Robertsovou, nejlépe placenou tvář Hollywoodu, stihl infarkt 4. července. Událost se odehrála na zahradní slavnosti v domě módního návrháře Giorgia Armaniho na ostrůvku mezi Sicílií a Tuniskem. Robertsová se na slavnosti chtěla usmířit se svým manželem Dannym Moderem poté, co manželství hrozil rozvod.



Když se herečka u Armaniho převlékla na večeři, skácela se k zemi. Podle personálu měla bolesti v hrudi a nemohla dýchat. Přivolaný lékař jí dal léky na srdce a vrtulník ji přepravil do nemocnice. Spekulace o možné příčině neustávají. Své mohlo sehrát velké horko, přepracovanost a problémy s manželem.



Zpěváka Karla Gotta stihl náhlý kolaps 14. července večer právě v okamžiku, kdy se chystal spolu s přítelkyní Ivanou Macháčkovou oslavit své čtyřiašedesáté narozeniny.



Gotta ihned odvezla sanitka do Thomayerovy nemocnice v Praze-Krči s podezřením na infarkt. Ten však série vyšetření vyloučila. "Zřejmě šlo o drobnou mozkovou příhodu bez objektivních příčin," řekl iDNES zástupce ředitele pražské Thomayerovy nemocnice Jiří Skřivánek.



„Bylo mi nevolno, točila se mi hlava. Zvracel jsem, ale už se cítím dobře. Mám už i chuť k jídlu. Děkuji všem za jejich starost o moje zdraví a těším se na další koncerty,“ řekl po propuštění Gott.

