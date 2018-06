Hýždě mohou tělo zdobit

Muskulus gluteus maximus neboli sval hýžďový se světu na odiv obvykle nevystavuje, ač patří mezi ty části těla, které lze cvičením zpevnit a zformovat nejsnáze. A mimochodem - už dávno nejsou v módě jen hýždě malé, menší až nejmenší, nýbrž spíše pěkně klenuté a hlavně pevné.Ze stejné polohy jako v předchozím cviku můžete začít přinožovat kolena k sobě, případně křížit koleno zdvižené nohy přes lýtko druhé nohy. S nádechem se vždy vraťte do výchozí polohy se zanožením. První i druhý cvik samozřejmě platí pro obě nohy.Zdvihněte se do vzporu klečmo a unožujte a přinožujte pokrčenou nohu (podle vzoru pes) zkuste alespoň osmkrát, potom v unožení opakujte pohyby v malém rozsahu alespoň šestnáctkrát - a to celé třikrát dokola. Zdatní cvičenci mohou nohy zatížit závažím na suchý zip, což platí ostatně pro všechny cviky.V kleku podepřete čelo rukama, pro větší pohodlí si můžete podložit kolena složeným ručníkem či molitanovou podložkou. Jednu pokrčenou nohu zdvihnete a v malém rozsahu zanožujete. "Dejte pozor, abyste se neprohýbala v bedrech a aby holeň směřovala kolmo ke stropu," radí cvičitelka Eva Kubáňová.