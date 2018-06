Hysterická Naomi již nemůže pracovat

Campbellová svolila k fotografování až s šestihodinovým zpožděním. Podle britského bulvárního listu The Daily Star její neustálý pláč a odmítavý přístup nakonec vedly vedení časopisu k výměně modelek.

"Šlo o fotky, na nichž se Naomi měla objevit jako herečka, která přebírá Oscara. Nakonec ze všeho ale sešlo, protože měla v očích neustále slzy a nedalo se s ní smysluplně komunikovat. Spousta věcí se jí nelíbila a přímo ji vytáčela," řekl o práci s britskou čokoládovou kráskou zdroj blízký magazínu Vogue.

Do depresí ji přivádějí osobní problémy

"Naomi byla jednoduše nemožná. Brečela každých pět minut a nepříčetně vřískala na svoji asistentku. Tvrdila, že ji přivádějí do depresí osobní problémy. Nakonec začala požadovat nesmyslné věci, což byla poslední kapka," upřesnil zdroj a dodal, že Campbellová ihned po přerušení smlouvy odjela na madridské letiště a odletěla ze země.

Mluvčí modelky se k incidentu, který připravil Naomi o prestižní zakázku, odmítla vyjádřit. O pomalém konci modelčiny kariéry ale nechce ani slyšet.

Naomi se léčí

Už více jak dva roky je Campbellová členkou anonymního klubu drogově závislých. Sice navštěvuje jejich setkání, ať je kdekoli na světě, smutně však přiznává: "Co bude zítra - nevím. Nedovedu slíbit, že se drog už nikdy nedotknu." Několik let také chodí na terapii, aby se naučila lépe zvládat své návaly vzteku. Moc se jí to zatím nedaří.