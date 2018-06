Hysterická Jennifer šílí kvůli prstenu

"Začala na řidiče řvát, aby okamžitě zastavil a hnala si to zpět do hotelu, odhodila portýra u dveří tak rychle, že jí ani nestihl otevřít dveře," popsal scénu svědek události, který Jennifer spatřil v momentě zděšení.

Jennifer v recepci začala křičet na ředitele, že tam zapomněla něco moc důležitého. Ten se na ni vážně podíval a začal ji uklidňovat. Pokojská totiž mezitím prsten našla a odnesla ho k řediteli do úschovy.

"Když ředitel hotelu prsten Lopezové ukázal, začala vzlykat a stokrát vyslovila děkuji. Kdybych to měl shrnout, je to jednoduše hysterka," dodal jeden z hotelových hostů.

Je to zlé znamení?

Jennifer svůj zásnubní prsten neztratila poprvé. V březnu 2003 svůj zlatý kroužek s růžovým diamantem od Bena Afflecka, který za něj zaplatil téměř milion dolarů, upustila do odpadu umyvadla na toaletách luxusní restaurace The Ivy v Los Angeles. Podle kartářek a věštců je to možná pro herečku znamení, že manželství, které se již dvakrát pokoušeli s Benem bez úspěchu uzavřít, není pro ni to pravé.