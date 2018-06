Čistí mi to mozek, prozradil Hynek Čermák o focení aktů

„Čistí mi to mozek. Při focení používám jinou hemisféru než v herectví, tu matematickou. Musím si pořád propočítávat clonu, čas, světlo. Jsem začátečník, musím se na to hodně soustředit,“ říká Hynek Čermák.

Modelkami jsou často jeho kolegyně, které ale záměrně fotí tak, aby je nebylo poznat. Nemusí se prý bát, že by si na ně dovoloval.

„Libidózní záležitost trvá vteřinu, hlavou mi projde, jak krásná ta ženská je, a je to pryč. Pak už pracuju, zabývám se technickými detaily a kompozicí. A taky jsou to moje kamarádky. Aby se před vámi někdo svlíknul do naha, to chce sakra odvahu. A zklamat ji? To bych byl hovado,“ říká.

Před objektivem mu pózuje i přítelkyně Veronika Macková, která mu pomáhá s domlouváním nových modelek i focení. Díky svému koníčku se herec o ženách prý dozvěděl spoustu věcí.



„Teď jsme byli pár dní v jedné lokaci, fotil jsem víc holek pohromadě. Ženy, které se téměř neznaly, spolu strávily dva dny nahaté. A já mezi nimi. Ztratily ostražitost. Vím leccos o menstruaci, jak ji posunout nebo zastavit, hodně jsem se dozvěděl o sexu z pohledu žen. Všechno se tam mele. Holky ztrácejí ostych,“ prozradil.



Hynek Čermák v květnu vystavil akty v Dejvickém divadle (více zde). A přiznal, že trochu lituje, že si jako fotograf nezvolil umělecké jméno.

„Fotím jednoduše akty jako každý druhý, jsem dalek říkat, že dělám nějaké umění. Myslím, že kdyby to nefotil Hynek Čermák, nikoho to zajímat nebude. Jsou to průměrné fotky, ale dělám je rád. Asi jsem udělal chybu, když jsem je vystavil pod svým jménem. Už nikdy v životě nedostanu opravdickou zpětnou vazbu, měl jsem si zvolit pseudonym,“ dodal pro čtvrteční Magazín DNES.