Hymnu za koledy

"Vánoce? To bylo vždy údobí hrůzy," říká Albína Palkosková. Prvorepubliková úspěšná novinářka, redaktorka Národní politiky a učitelka na pražské Vysoké škole politických věd byla zatčena Státní bezpečností 5. října roku 1949. Jako politický vězeň pak prožila jedenáct Štědrých večerů za zamřížovanými okny na pražském Pankráci, v Rakovníku a v Pardubicích... "Ať se bráníte, jak chcete, neubráníte se slzám. Stačí málo. Třeba balíček z domova s důvěrně známou bábovkou a cukrovím. Tolikrát jste ho jedla! A teď držíte ty rohlíčky na dlani, každý rozlomený, bábovku rozřezanou na kousky. Co kdyby do ní maminka zapekla moták! Nad těmi sladkými pozdravy z domova se snad každá rozbrečela. Vlastně jsme Vánoce proplakaly, zvláště ty, co měly děti. " Albína Palkosková nikdy vánoční balíček nedostala. Neměla od koho. Maminka zemřela na začátku války. Manžel byl zatčen v roce 1949, souzen a po dvou letech ve vězení zahynul. Starý, opuštěný tatínek, proslulý šachista, zemřel o dva roky později. "Nejhorší byly asi ty první Vánoce. Čekala jsem na Pankráci na výslechy. Dva tři měsíce. Nevěděla jsem, co se děje venku, proč jsem vůbec ve vězení," vzpomíná Albína Palkosková. K obědu měla 24. prosince se spoluvězeňkyněmi hromádku brambor, které jim dozorci vysypali na podlahu za dveře cely. A jako štědrovečerní delikatesu přidali už v poledne také dva studené vuřty s chlebem. "Měly jsme permanentní hlad. Málokterá se ovládla a nesnědla potupnou večeři už k obědu. A tak jsme tu vánoční noc hladověly, vzpomínaly a plakaly. Najednou se ozvala koleda. Začala jedna cela, přidala se druhá, třetí... Až z toho byl nádherný chór. Dozorci nejprve ohromeně mlčeli. Pak začali řvát, pískat, kopat do dveří, vyhrožovat tresty. Na vězeňských hodinách odbíjela půlnoc. Bez dorozumění, naprosto spontánně, jsme začaly zpívat Kde domov můj. A za dveřmi - se rozhostilo ticho. Až později nám došlo, že ti v uniformách museli stát v pozoru a salutovat. Když hymna dozněla, už se neozvali. Zaslechly jsme jen vzdalující se kroky."