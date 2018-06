Hygiena i móda začínají od spodního prádla

Po holení je místo after-shavu lepší používat balzámy nebo pánské denní krémy, které pleť podrážděnou holením hydratují a zároveň zklidňují. Jedním z nejdůležitějších kusů oblečení je v zimě nátělník, ovšem z vhodného materiálu. Řada C.U.L.T. Performance se proto vyrábí z bavlny a tactelu, které pot "odnímají" a rychle odstraňují. I štíhlí muži mají svá "potivá" místa. Jedním z nich je právě pas, proto je tak důležité řešení takzvané pasovky. Místo klasické gumy v tunýlku jsou příjemnější širší lemy vyrobené z kombinace bavlny a elastanu. Ranní sprcha je v pánské hygieně v zahraničí zcela běžná. Aby byla "ztráta" času co nejmenší, používají se tělové šampony určené na vlasy i tělo.

"Američané používají nejvíce deodorantů na světě, protože konzumují spousty mastných jídel," tvrdí Ljuba Loukotová z firmy Beauty World. "Tuk z hamburgerů se totiž dostává 'ven' i pokožkou. Totéž platí o aromatických látkách. Česnek se vám přes pokožku bude vylučovat ještě osmačtyřicet hodin poté, co jste si pochutnali na skvělých topinkách. Kdo má rád tučná a kořeněná jídla, musí prostě počítat s tím, že se bude hodně potit - a rozhodně vonět nebude."Rada je tedy jednoduchá. Kdo se hodně potí, měl by omezit kořeněná a tučná jídla i alkohol. Ten lze částečně "neutralizovat" pomocí pitného režimu. To znamená, že v případě vyšší konzumace alkoholu je třeba stejně zvýšit přísun vody.Pokud jde o hygienu, ranní sprcha se v civilizovaném světě začíná pokládat za stejnou samozřejmost jako ranní čištění zubů. Sprcha by měla být vlažná, protože příliš chladná voda vám rozproudí krev - a začnete se potit. Podobně dopadnete po horké lázni. Po sprše doporučuje Ljuba Loukotová použít proti pocení deodorant nebo raději deo-stick bez parfemace. "Muži jim dávají přednost, spreje tolik rádi nemají. Obecně lze navíc tvrdit, že je to lepší, protože deodoranty s vůněmi příliš dlouho nevydrží." Vedle podpaží mohou muži, kteří se více potí, použít deodorant i na hruď.Pak následuje holení. Muži, kteří často jezdí autem nebo používají hodně počítač, což obojí vysušuje pokožku, by měli zvolit místo balsámu některý ze speciálních krémů. Pleť nebude tolik dehydratovaná, a navíc u mastné pleti budou takzvané mikrohoubičky do sebe "nasávat" po celý den s potem i maz.Jíte poměrně dietně, ráno se koupete, používáte deodorant - a přesto se ještě potíte? Pak musíte nosit vhodné prádlo. V chladných dnech, kdy se místnosti často přetápějí, jsou velmi důležité nátělníky ze speciálních materiálů. "Nové typy pánského prádla se vyrábějí z kombinace sedmdesáti procent bavlny a třiceti procent tactelu. Nátělníky jsou proto příjemně elastické a zároveň absorbují pot, který odvádějí od těla pryč," vysvětluje Monika Boháčová z firmy Intertrade. Tento materiál odvádí pot tak spolehlivě, že se nové prádlo Perforace používá jak pro denní nošení, tak i pro sport. "Důležitá je také pasovka u takzvaných pantů, což jsou nohavičkové 'boxerky'," radí Monika Boháčová, "čtyři centimetry široká pasovka z bavlny a elastanu je příjemná na nošení a dokáže dobře vstřebat i pot." Panty díky použitému materiálu přilnou těsně k noze a "nemuchlají" se pod kalhotami.