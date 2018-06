Hvězdy věnují obětem útoků miliony dolarů

Zároveň vzkázala, že část peněz vybraných ze vstupného na její koncert v Los Angeles rozdělí charitám, které se starají o oběti leteckých útoků.



Zpěvačka a herečka Jennifer Lopezová rovnou vypsala na sutinách Světového obchodního centra před zraky desítek přihlížejících šek na částku pětadvacet tisíc dolarů. Ty by měly být připsány k Madonnině výtěžku z koncertu.

Další skupina popových hvězd pod vedením Michaela Jacksona plánuje natočení nového songu What More Can I Give. Ten by měl těm, kteří přežili teroristické útoky, a rodinách obětí vydělat přes padesát miliónů dolarů. Na projektu by měly podle dostupných informací spolupracovat hvězdy jako Britney Spearsová, Justin Timberlake, Mya, Destiny's Child a Nick Carter.

Nejsrdnatěji se ale zachovala herečka Rosie O'Donnellová. Hvězda filmů Útěk do ráje a Flintstonovi o darech jen nemluvila, ale rovnou se činila. Podle zástupců Amerického červeného kříže darovala O'Donnellová této organizaci na práci v New Yorku rovný milión dolarů. "Řečmi o tom, že bych měla něco udělat, bych nedokázala vůbec nic. Ani chvíli jsem se nerozmýšlela," řekla Rosie.

Newyorský starosta Rudolph Giuliani vzkázal lidem z celého světa, že pokud chtějí postiženému městu nějakým způsobem pomoci, pak ať neváhají a přijedou tam utratit peníze. "Musíme se všemi silami snažit vrátit život do starých nádherných kolejí, z nichž jsme před týdnem rázem vykolejili," sdělil Giuliani ve svém projevu.