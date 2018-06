Hvězdy v Přerově: Vondráčková přijela s karavanem, David přiletěl

Zamilovaný režisér, který neudělá v poslední době bez mladé zpěvačky téměř krok, si nemohl nechat ujít akci, na které se Šárka sama podílela. Spolu s Helenou Vondráčkovou, jejím manželem Martinem Michalem, Michalem Davidem a bývalým tenistou Petrem Huťkou se totiž rozhodli podpořit přerovský tenis a uspořádat Hvězdný koncert. "Viděli jsme fotky zatopených kurtů po letošních povodních a to rozhodlo. Přidaly se okamžitě i Leona Machálková a Klára Kolomazníková," říká Vaňková.

Renč, který Šárku na začátku prázdnin požádal o ruku a pak ji již coby svou snoubenku vzal na dovolenou na Bali, dorazil vlakem, protože nemá řidičský průkaz. Ten mu byl odebrán poté, co minulé úterý, v den svých pětačtyřicátých narozenin, boural a ujel z místa nehody (viz článek o jeho nehodě).

"Doufám, že se případ rychle vyřeší a řidičák mi bude rychle vrácen. I když musím říct, že mi cestování vlakem nevadí," říká Renč. Kdy se ale posadí znovu za volant není jisté. Za přestupek mu hrozí zákaz řízení až na dva roky a bloková pokuta do výše padesáti tisíc korun.

Helena Vondráčková dorazila naopak soukromým karavanem, který vypadá jako luxusní autobus. Dům na kolech koupili s manželem v Americe a cestují s ním nejen po České republice. Michal David do Přerova dokonce přiletěl vrtulníkem. Právě se totiž vrátil z New Yorku a koncert by jinak nestíhal. "Mám pořádný jet-leg," přiznal zpěvák.

Luxusní karavan Heleny Vondráčkové a Martina Michala je jako dům na kolech Helena Vondráčková s Elsou ve svém luxusním karavanu

Při jeho vystoupení na centrálním tenisovém dvorci tenisového areálu u Bečvy, kde se Hvězdný koncert konal, na něm ovšem problémy způsobené cestováním v jiných časových pásmech nebyly znát.

Také on se tedy velkou měrou postaral o finanční podporu, která půjde na odstranění povodňových škod a podporu mládeže. "Co se týče tenisového klubu, škody jsou přibližně pět milionů korun. Výtěžek půjde i na činnost mládeže, to je například na zajištění trenérů, haly, kurtů," dodává bývalý tenista a nyní prezident TK Precolorplus Přerov Petr Huťka.