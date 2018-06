Hvězdy tvrdí: Miss ČR se letos stane blondýnka

Vítězství mezi prvními třemi finalistkami mají ve hvězdách napsáno dvě blondýnky. První z nich Taťána Kuchařová už jednu korunku má. Druhou je Jana Dvořáková. Na třetím místě by, jak soudí hvězdy, mohla skončit brunetka Kateřina Pospíšilová.

Kuchařová Taťána (č. 10)

Osmnáctiletou studentku z Opočna narozenou ve znamení kozoroha popisuje astrolog jako mimořádně zajímavou osobnost, která však nebude mít vůbec jednoduchý život. Prvního úspěchu už dosáhla při škole miss v Tunisu, kde byla zvolena za Miss Sahara.

"Vše bude muset velmi tvrdě odpracovat a prožít. Ne všechno bude umět zvládat rozumem. Díky tomu bude mít tendenci chovat se nezodpovědně, unáhleně až destrukčně." Podle hvězd jí mohou pomoci pouze alternativní přístupy.

Taťánin horoskop má prý tvar tzv. Jupiterského vědra, což znamená, že ovlivní velké množství lidí, ale zejména, že ze zkoušek, jimiž projde, vyjde nakonec se štěstím a v pohodě.

"Podle postavení hvězd v den konání soutěže, to vypadá, že soutěž zásadně změní její život a vše převrátí naruby. Dle mého náhledu má velké ambice umístit se mezi prvními třemi, ne-li být první," tvrdí Gelnar.

Dvořáková Jana (č. 2)

Bezmála jednadvacetiletá sekretářka z Liberce se narodila ve znamení býka. Hvězdy jí do vínku daly mimořádně silnou, ohnivou, nadšenou, energickou a radostnou osobnost. Navíc přidaly tvořivost a hravost.

Jana působí vznešeně, velkoryse, je štědrá, autoritativní, možná místy až nadřazená, což se však negativně projeví, jen tehdy, dá-li jí okolí najevo, že je nezajímavá, tuctová.

Disponuje kromě velkého množství ohnivé, dynamické energie, také velkým množstvím energie vzdušné, což ji dává velkou fantazii, myšlenkovou pružnost, dynamiku, ale také schopnost nacházet i řešení problémů, které nemusí být úplně v souladu, nejen s ní samotnou, ale také s obecně uznávanými pravidly a postupy.

"Přestože je pravděpodobné, že Jana celý svůj život bude v pozicích, kdy bude vidět na veřejnosti, tak se nedá říci, že by z toho měla až tak veliký prospěch," řekl iDNES astrolog. "Její účinkování na veřejnosti bude vždy nějak omezováno a nepůjde ji nijak snadno. Vidím u ní ambice na umístění mezi prvními třemi. Možná bude druhá?"

Pospíšilová Kateřina (č. 11)

V květnu jí bude třiadvacet let, měří bez dvou centimetrů 1,8 metru, je z Prahy a povoláním je herečka.

"Kateřina je klidná, rozvážná, pohodová, ví co chce a půjde za tím. Sice pomalu, ale s obrovským nasazením a uplatněním své schopnosti zabývat se zejména tím, co přináší nějaký hmatatelný efekt."

Kateřina má podle hvězd mimořádně velké energetické zásoby. "Oproti většině dokáže vydržet mnohem více aniž by se znatelně unavila. Nestaví žádné vzdušné zámky, ale jde za tím co má reálný předpoklad, že bude úspěšné, co má hlavu a patu," tvrdí Gelnar.

Hvězdy daly Kateřině do kolébky býčí zarputilost, schopnost mířit vysoko. Kromě toho, ale je také velmi zodpovědná, ctižádostivá a vždy bude chtít být tou nejlepší ze všech. Její myšlení je vždy střízlivé, racionální, praktické a pragmatické.

"Podle postavení hvězd, je velmi pravděpodobné, že se uplatní někde v zahraničí a posléze bude velmi duchovní osobností. Chybí ji sice určitá citlivost, kdy nebude zřejmě schopna dostatečně vnímat vyzařovanou energii okolí, avšak svou úporností a schopností dosáhnout, toho čeho bude chtít, se vypracuje i na tomto poli. Ve svém životě nashromáždí velkou moudrost, poznání a schopnost dát ze sebe světu to nejlepší. Soudím, že by se mohla umístit v první trojici, možná třetí," myslí si astrolog.

Vendula Šmídová (č. 7)

"Největší šance na úspěch má ve svém životě Vendula Šmídová," tvrdí astrolog Milan Gelnar. "Její život se z hlediska postavení hvězd, dá přirovnat elegantnímu rychlému letu nadzvukového letadla Concord. Ačkoliv má sice velmi pěkný celkový horoskop, na den konání soutěže to nevychází nic moc, takže si myslím, že úspěch zaznamená až později," připustil atrolog.

Jednadvacetiletá studentka z Valašského Meziříčí, která se narodila ve znamení Vodnáře, je podle astrologa velmi výrazná osobnost, která vždy bude mít v životě štěstí i velké ambice, které dokáže naplnit.

"Bude vždy originální, nápaditá, bude bořit konvence a vše co je přežité a nastolovat věci nové, nevšední a originální," vyčetl Gelnar z hvězd.

Vendula má podle něj tzv. Lunární vědro, což znamená, že svým životem ovlivní velké množství lidí a to královským a vznešeným způsobem. Hvězdy tvrdí, že by ji ale úspěch mohli pokazit přátelé, jimž sice věří, ale oni ji mohou v budoucnu připravit o peníze. Prezident Miss ČR by se mohl obávat i toho, že má tendenci bojovat proti mocným.

"To ostatně bude také příčina toho, že nebude zřejmě schopna sklízet nejvyšší pocty neboť nebude ochotna přistupovat na jejich požadavky," řekl iDNES Gelnar.

I přesto už podle něj v raném mládí získá významné postavení. A co potom prý ve třetí třetině života, kdy to prý bude ještě mnohem lepší!

Kuřátková Kateřina (č. 9)

Jednadvacetiletá studentka z Pardubic je mimořádně přitažlivá osobnost, tvrdí hvězdy. Vyzařuje jistou záhadnost, charisma a něco, co lze jen stěží definovat. "Je pravděpodobné, že lidé v jejím bezprostředním okolí, mohou mít pocit fascinace, aniž by byli schopni definovat čím," vysvětluje Milan Gelnar.

"V každém případě Kateřina bude výrazně svá, nenechá se ovlivnit nikým a ničím, co sama neuzná za vhodné obdivu a uznání."

Kateřina je velmi chytrá, zodpovědná, ctižádostivá, nápaditá, přátelská, schopna velkého nadšení i nasazení.

"Bohužel je ale pravděpodobné, že v oblasti kariéry, ji věci nepůjdou zase až tak snadno, že bude podrobována neustálým zkouškám a situacím, ve kterých bude muset řešit obtížné úkoly," tvrdí astrolog. "Svým životem ovlivní velmi mnoho lidí. u téhle dívky to však vidím tak, že se uplatní až později," dodává.

"V té poslední šestici bych ještě viděl Kotyšanovou Terezu (č.1) a Konečnou Denisu (č.6), ale jejich horoskopy naznačují, že by to pro ně nemělo být nic zásadního," uvedl atrolog Milan Gelnar.