Hvězdy touží po mateřství

Důvod je prostý. Nutí je k tomu stále naléhavější tikot biologických hodin.

"Pokud během nadcházejících dvou let, tedy před překročením magické hranice čtyřiceti let, nenajdu stálého partnera, počnu dítě s prvním mužem, který mi v té době přeběhne přes cestu," tvrdí půvabná Halle Berryová, která se nedávno rozvedla s příliš záletným manželem Erikem Benétem.

Přijít do jiného stavu se poté, co se nedávno provdala za kytaristu Dava Navarra, úporně snaží i modelka a herečka Carmen Electra, známá zejména ze seriálu Pobřežní hlídka. Má jen jednu podmínku. "Bezpodmínečně chci porodit syna, aby mohl vykročit ve stopách otce a stát se stejně skvělým muzikantem jako on," zdůraznila před novináři.

Ukázat kvůli naplnění snu o mateřství Hollywoodu záda je rozhodnuta i čerstvá držitelka prestižního Oscara Charlize Theronová. "Získáním této ceny jsem dosáhla vrcholu kariéry a nyní nastal čas, abych začala žít podle svých představ," uvedla a upřesnila, že k nim patří žít s manželem, irským hercem Stuartem Townsendem, v malém domku někde na venkově a být obklopena houfem dětí.

Nebyla by ostatně první filmovou hvězdou, která kvůli strastem a slastem mateřství uvažuje o předčasném odchodu do penze. Podobné rozhodnutí už učinila její kolegyně a dcera slavné Goldie Hawnové Kate Hudsonová. Blaho potomka Rydera je pro ni a jejího životního partnera Chrise Robinsona, hudebníka ze skupiny Black Crowes, prvořadé. "Když se mi zasteskne po herecké práci, nechám si prostě postavit jeviště v našem domě a budu tam pro okruh dobrých přátel inscenovat hry Tennessee Williamse," prozradila své plány do budoucnosti.