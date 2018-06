Hvězdy seriálu dostanou přidáno

"Konečně jsme vyhráli. Trvalo to pět let, než jsme se domohli magické miliónové hranice," řekla dvaatřicetiletá hvězda seriálu Přátelé Jennifer Anistonová poté, co produkční společnost, která seriál natáčí, oznámila, že jí a jejím kolegům zvedne plat. Ona, Lisa Kudrowová, Matthew Perry, Matt Leblanc, Courteney Coxová a David Schwimmer se nyní mohou od deváté natáčecí sezóny těšit z milionu dolarů za jeden díl.