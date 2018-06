VIDEO: Ztracený šel kvůli autistům donaha, Čenský se jen vyzul

Autismus je jednou z nejzávažnější poruch mentálního vývoje dítěte, které dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Nejvíc trpí v souvislosti s komunikací, sociální interakcí a představivostí.

"Kalendářem chceme ukázat, že každý člověk je osobnost a originál, ať už má autismus nebo ho nemá. A proto jsme vybírali takové interprety, kteří jsou něčím zajímaví, ale aby to byla různá škála jak generační, tak profesní," říká k vůbec prvnímu kalendáři na podporu autistů Simona Votyová z organizace APLA, asociace pomáhající lidem s autismem.

Jedním z nejodvážnějších umělců se stal zpěvák Marek Ztracený, který pózoval téměř nahý. Kdyby prý bylo potřeba, neměl by problém svléknout se úplně.

"Kdyby se ta cedule otočila, tak by to bylo...," naznačoval podobnost s intimními partiemi. "Ne, dělám si srandu. Za tou značkou jsou trenýrky, nechal jsem se přemluvit od Simony, je to hezký projekt, a kdyby chtěla, tak bych šel i donaha. Bylo to velmi spontánní focení," uvedl.

K projektu se připojili i Ondřej Brzobohatý, Michal Malátný, Pavel Šporcl, Jiří Langmajer, Petr Janda, Lukáš Hejlík, Ruda z Ostravy či Jan Čenský, který vyfasoval roli krále.

"Každý z nás měl k sobě dítě, které je postižené autismem. Bylo těžké najít něco, co vás spojí. U nás to třeba bylo jablko. Královské jablko, ale bylo opravdové. Ondrovi jsem říkal, že nesmí kousat, až po focení. A dneska mi jablko přinesl a poznal mě, což je příjemné," dodal ke své fotografii Čenský, který se stal i moderátorem slavnostního křtu.

Pavel Šporcl vydražil ukulele Marka Ztraceného

Kmotrem byl Jakub Wehrenberg, který dabuje momentálně nejpopulárnějšího člověka s autismem na světě Sheldona Coopera. Kmotrou se pak stala zpěvačka Markéta Konvičková. Součástí křtu byl i benefiční koncert a dražba oblíbených předmětů pózujících osobností. Největší zájem byl o ukulele Marka Ztraceného, které nakonec vydražil houslista Pavel Šporcl za tři tisíce.

Součástí kampaně Každý je originál je i putovní výstava obrazů z kalendáře. První zastávkou bude od 31. října obchodní centrum Nový Smíchov v Praze.