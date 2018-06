Hvězdy Portmanová a Johanssonová flirtovaly s princem Charlesem

"Musí to být velmi zvláštní, dívat se v kině na filmovou verzi vaší rodiny," podotkla Natalie Portmanová.

Plavovlasá Scarlett Johanssonová zase nezapřela svůj smysl pro humor a jemné flirtování, když Charlese s úsměvem upozornila na svoji další filmovou roli - skotskou královnu Mary. "Zdá se, že pomalu budu hrát celou britskou historii. Já, dívka z New Yorku, no věřil byste tomu?"

Natalie si více rozuměla s princovou manželkou Camillou. Vévodkyně z Cornwallu se Portmanové přiznala, že román Phillipa Gregoryho, podle kterého je příběh The Other Boleyn Girl natočen, četla a okamžitě se do něj zamilovala.

Na britské premiéře nového filmu Justina Chadwicka samozřejmě nechyběly elegantní róby a půvabné dámy. Camilla přišla v matné purpurové róbě, podobnou barvu zvolila i Natalie Portmanová. Její šaty ze šifonu a hedvábí pocházely z dílny značky Rodarte. Scarlett Johanssonová zase oblékla stříbrnou toaletu na jedno rameno, která zvýraznila její ženské tvary.