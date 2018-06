Hvězdy muzikálů se pěkně zlily

Muzikálové hvězdy představení Angelika a Golem poměřily své síly i v dalších netradičních disciplínách, jako hod vdolkem na koš, přenášení kbelíku na laně či prolézání pavučinou provazů. Ale hlavně se všichni skvěle bavili.

V penzionu Apollo pro soutěživé rivaly nechyběla skvělá jídla a ani pitný režim nebyl zanedbaný. Aby zábava nabrala rychleji obrátky, první víkendový večer zahájila exkurze do místní pálenky za doprovodu dechovky Jásalka. Nenechali si ji ujít ani Aleš Háma s Jakubem Wehrenbergrem, kteří byli horkými favority na vítězství v soutěži "co to pijeme". Překvapivě je ovšem trumfnul Tomáš Savka, který správně určil většinu ovocných pálenek a pak už se jen marně bránil, že s alkoholem vlastně moc nekamarádí.



Nadšení rybáři Petr Kolář, Aleš Háma, Dušan Kolár, Ivan Vyskočil, Alan Bastien a Martin Pošta i po bujarém večeru druhý den bez problému vstali už za svítání, aby už tak skvělé kuchyni přispěli svými úlovky. "Chytil jsme sedm kaprů, ale dva byli podměrečný, tak jsem je pustil," chlubil se Petr Kolář ještě před obědem. Radost z nich mu jen kalil fakt, že ráno cestou na ryby píchl kolo, ale ostatní rybáři mu v bahnitém terénu kamarádsky pomohli s výměnou rezervy.

Ale ani nerybáři nakonec nevyvázli čistí a se suchou kůží. Neplánovanou disciplínou se totiž stalo házení kolegů do dětského bazénku a i plánovaná soutěž ve stříkání hasičskou hadicí se záhy zvrhla ve vodní válku, kterou odnesli všichni, kteří nestihli včas utéct. "Už nemám nic suchého na sebe," zoufala si po několika "koupelích" zpěvačka muzikálu Golem Olga Lounová, kterou od nahoty zachránili hasiči, když jí půjčili azbestový skafandr.