Hvězdy letí na Vánoce za teplem

"V tom teple mi ani nepřijde, že nějaké Vánoce jsou," myslí si Leona Machálková a předpokládá, že Vánoce v buddhistické zemi, kde se tento svátek neslaví, budou mít úplně jiný charakter. Jaký to prý teprve uvidí podle toho, kde zrovna budou.

"Pár dní totiž strávíme v Bangkoku a pak pojedeme k moři." Pro jistotu si ale rodina udělá malou vánoční oslavu už den před odletem. Jejich pražský domov je však vyzdobený a provoněný františkama už od začátku prosince a také na dárky už zpěvačka myslela s předstihem.

"Dárečky pro rodinu a kamarády mám víceméně zajištěné. Kupuju je už v průběhu listopadu, abych právě teď, ve dnech bezprostředně před Ježíškem, nešílela. Ani bych na to neměla čas. Zbývají jen maličkosti," říká.

Seznam věcí, které s sebou rodina potřebuje, už má prý Leona sepsaný. Nejvíc položek patří pochopitelně synovi. "Hodně místa zabírají hračky a další různé propriety pro Arturka. Co kdyby se hodily? Sice tam člověk může všechno koupit, ale na druhou stranu se mi nechce běhat po Bangkoku a shánět něco, co můžu vzít už z domova. Pleny to tentokrát nebudou, protože už je Artur skoro nepotřebuje. A pro sebe zabalím jako vždy noty, diskmana, učebnici angličtiny a nějakou oddechovou knížku," vypočítává Machálková. Tepla, volna a rodinného života si bude užívat až do poloviny ledna.

Gott letí poprvé

Stejně jako Šípek s Machálkovou si do Thajska letí užívat exotiky pověstný požitkář a hlavní postava hudební skupiny Šum svistu Dan Nekonečný. "Beru si s sebou dvě nádherné kočky, nikoliv čtyřnohé, ale dvounohé, dvě krásné dívky, a tam s nimi budu odpočívat," těší se.

Za teplem letí na svátky také Karel Gott s přítelkyní Ivanou Macháčkovou. Třicetinásobný slavík doufá, že si odpočine a Ivana konečně definitivně zotaví z nachlazení, které ji sužovalo poslední týdny. Gott letí na Štědrý den k moři poprvé. Vždycky si prý zakládal na tom, že ať už měl kdekoli na světě turné, musel být ten večer doma. "Letos udělám výjimku. Letím k moři a jsem zvědav, jaké to bude," řekl Gott. Na Maledivy s nimi cestují také Karel Svoboda a jeho těhotná manželka Vendula, která se chce v cizině porozhlédnout po nějakých "šmrncovních" těhotenských šatech. Užívat slunce a tepla s nimi budou také Michal David a Karel Štědrý, oba pochopitelně s manželkami.

U moře a v teple stráví konec roku také producent František Janeček s přítelkyní Terezou Mátlovou. Chystají se odpočívat a bilancovat letošní rok v Dominikánské republice. Než odletí, mělo by ještě padnout konečné rozhodnutí o tom, zda bude Helena Vondráčková dál působit v jeho novém muzikálu Miss Saigon, či jestli opravdu skončí a za jakých podmínek. Na dovolené už by si jen pak mohl užívat šumění moře, šampaňského a také lásky své půvabné přítelkyně, která se netají tím, že by si s ním přála mít děti.

Helena Vondráčková sice oslaví Štědrý den tradičně doma v Řitce u Prahy, ale na Floridu, kde s manželem Martinem Michalem koupili dům, se přece chystají. Odlétají na Štěpána. Těší se, že příchod Nového roku oslaví s americkými sousedy Waldemarem Matuškou a jeho ženou Olgou. Do Česka mají v plánu se vrátit až den po svátku Tří králů.

V zimě tradičně v cizině odpočívají také Pavel Vítek a Janis Sidovský. Vyrážejí na cestu ale až třetí den nového roku a cílem jejich zimního výletu bude tentokrát Keňa.

Někteří zůstanou doma

Letos překvapivě v Česku na Vánoce zůstává zpěvák Daniel Hůlka, kterého láká exotika po celý rok a je pryč hned, jakmile mu závazky dovolí. "Mám moc práce. V půlce března je premiéra muzikálu Doktor Jackyl a pan Hyde, takže se bohužel letos nikam nedostanu," konstatuje věcně. Doma bude na svátky také Lucie Bílá, která si s přítelem Václavem Bártou buduje v Otvovicích o dost víc, než hnízdečko lásky. Dům by měl být hotov v polovině příštího roku... "a pak už jen ta holčička," netají se zpěvačka svými touhami.