Hvězdný babyboom. V očekávání jsou Čvančarová, Krejčíková i Absolonová

Kotoulem až na jeviště

Loni se hvězda seriálu Ulice Aneta Krejčíková stihla zasnoubit se svým přítelem tělocvikářem a trenérem Ondřejem Rančákem a letos už se raduje z těhotenství.

„Ano, je to tak. Jsem těhotná a šťastná. Oba jsme si to přáli a opravdu jsem zvědavá, jak nám to maličké změní život,“ pochlubila se nedávno 26letá herečka, která zažila kuriózní žádost o ruku. Její přítel před ní totiž poklekl na jevišti.

„Vůbec jsem to nečekala. Přiletěl na jeviště kotoulem. On je tělocvikář, sportovec. V první chvíli jsem nevěděla, co se děje. Takže jsem se styděla. Říkala jsem si, to je průšvih, Ondra je opilý a jde sem dělat opičáky. Nakonec z toho byla žádost o ruku,“ vzpomínala.

Sourozence „nadělil Ježíšek“

Ve svých 40 letech se druhého potomka dočká herečka Jitka Čvančarová. Na miminko se těší společně s manželem tanečníkem Petrem Čadkem. Pár svedla před lety dohromady taneční show StarDance. Spolu mají už šestiletou dceru Elenu, která si o sourozence dokonce napsala Ježíškovi.

Svatba, rozvod, návrat. A teď dítě

Znovuobnovená láska Radka Štěpánka a Nicole Vaidišové před časem mnoho lidí překvapila. Tenisový pár si řekl své ano v roce 2010, o tři roky později následoval rozvod.

Štěpánek pak nějaký čas chodil s další tenistkou, wimbledonskou vítězkou Petrou Kvitovou. Dnes je vše jinak a bývalí manželé se těší na své první dítě.

„Jsem šťastný, že se s vámi mohu s Nicole podělit o radostnou zprávu. V létě se dočkáme přírůstku do rodiny!“ napsal na sociální síti Štěpánek.

Když se spolkne „baby zelí“

Herečce Marii Doležalové se těhotenství podařilo před médii utajit do pátého měsíce. V březnu se s rostoucím bříškem sama vtipně pochlubila na sociální síti.

„Prej jestli je možný, že jsem tak tlustá. Nejsem, já jsem jenom spolkla malý zelí. Takzvaný baby zelí. Na který se už moc moc moc těšíme!“ napsala. Otcem je hereččin partner Marek Zelinka, se kterým se dali dohromady díky taneční soutěži StarDance. Tu jako pár v roce 2015 vyhráli.

„Velká smečka asi nehrozí“

V závěru léta by měla přivést na svět svého prvního potomka Kristýna Leichtová, kterou proslavil zejména sitcom Comeback.

Dvaatřicetiletá herečka nyní plánuje společnou budoucnost se svým partnerem Vojtěchem Štěpánkem, který je šéfem činohry Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. Jak ale přiznává, původní plány pořídit si kopu dětí ji už opustily.

„Dřív jsem si říkala, že bych brala velkou rodinu, ale čím jsem starší, tím víc si říkám, že jedno nebo dvě. Asi velká smečka nehrozí. Ale pak můžu mít čtyřčata a to stejně neovlivním,“ nechala se slyšet nastávající maminka.

S rodinou z Prahy na Moravu

Také 32letá Dominika Mesarošová, která proslula svými silikonovými přednostmi, na jaře ohlásila, že je v požehnaném stavu.

„Prožívám to nejkrásnější období svého života a těšíme se z překrásného zázraku, který byl počat z obrovské oboustranné lásky. Milujeme tě! máma&táta,“ napsala na sociální síti blonďatá modelka, která svého prvního potomka čeká s brněnským podnikatelem, kvůli němuž před časem přesídlila do moravské metropole.

Radost a omluva fanouškům

Zpěvačka Monika Absolonová oznámila, že je v 41 letech opět těhotná. Očekávání přírůstku do rodiny potvrdila téměř na den přesně po třech letech od zveřejnění svého prvního těhotenství. S hokejistou Tomášem Hornou má syna Tadeáše.



„Vážení a milí, omlouvám se všem za případné komplikace, ale jsem šťastná, že budu dvojnásobnou maminkou! Už teď se na vás zase těším,“ oznámila fanouškům zpěvačka, která se v červnu na jednu sezónu rozloučí s divadelními prkny.

„Moc se těšíme celá rodina, včetně Tády, který si to úplně neumí představit, ale všem vypráví, že miminko má tři metry. Zatím všechny testy dopadly výborně, tak se modlíme, aby tomu bylo tak i nadále a vše probíhalo tak, jak má. Tímto se omlouvám všem, že jsem v posledních měsících skoro nikam nechodila, prudila, že mi všechno smrdí, ale nešlo to... a přiznám se, že úplně dobře mi stále není,“ upřesnila nastávající maminka s tím, že termín porodu má v listopadu.



Hvězda Tváře maminkou

Těhotenství oznámila také muzikálová zpěvačka Markéta Procházková, která se maminkou stane ve 32 letech. Otcem miminka je její manžel David Schimmer, za kterého se provdala loni.

Markéta Procházková minulý týden odehrála poslední představení. Na nějaký čas se neobjeví v muzikálech Sestra v akci, Tři mušketýři, Kočky, Tajemství nebo Čas růží.