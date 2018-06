Hvězdy filmu Shrek chtějí více peněz

"Samozřejmě máme zájem, aby postavičky mluvila opět naše hvězdná trojka. Úspěch filmu je každopádně totiž i jejich zásluhou," řekl jeden z producentů snímku. "S Eddiem, Mikem a Cameron se nám všem úžasně spolupracovalo. Ukázalo se, že jsou to profesionálové po všech stránkách. Budu na produkci tlačit všemi možnými způsoby, jen aby se s námi mohli podílet i na druhém díle Shreku," dodal režisér filmu.



Pokud hvězdám vše vyjde a střihly by si role Donkeyho, Shreka a princezny Fiony podruhé, připsaly by si na svá konta po pěti miliónech dolarů.



Není divu, že se producenti záhy po premiéře Shreku rozhodli pro další pokračování. Snímek totiž pár týdnů po svém uvedení vydělal jen ve Spojených státech přes dvě stě padesát miliónů dolarů.



Příběh vypráví o jednom cynickém a mrzutém vodníkovi Shrek, jehož bažina byla přeplněna otravnými pohádkovými bytostmi. Aby zachránil svůj domov, vydá se za lordem Farquaadem, vládcem Dulocu, jenž v zájmu vytvoření perfektního pohádkového světa vykázal všechny dotěrače. Na své cestě potká Shrek moudrého oslíka, porazí mocného draka a zachrání překrásnou princeznu.



Film byl nedávno uveden také do českých kin. Distribuční společnost si název snímku již také zaregistrovala jako obchodní jméno. Učinila tak doposud v Argentině, Austrálii, Brazílii, Francii, Německu, Hong Kongu, Španělsku, Švýcarsku, Švédsku, Spojeném království a ve Spojených státech.





