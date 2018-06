Hvězdy dětem: Zeťová přišla s Bednářem, Bartošová improvizovala

V každém případě oba přijeli jedním autem, Bednář nesl v jedné ruce květiny, druhou měl v sádře. Podstoupil prý plánovanou operaci, na kterou nebyl v sezoně čas. Je to vážně tak velké pouto přátelství, jak Zeťová o vztahu s Bednářem mluví, nebo jen maskování znovuzrozené lásky?



Helena Zeťová a Jaroslav Bednář

Vztah Ivety Bartošové s Jiřím Pomejem je údajně také jen přátelský. Zkrachovalý producent, který se staví na nohy, a zpěvačka, která se učí žít bez alkoholu, jsou spolu ovšem téměř nepřetržitě. Pomeje doprovázel Bartošovou i na koncert, který zahajovala. A hned se ukázalo, že si dovede poradit už i v krizové situaci. Zvukařům se totiž nedařilo zapnout hudbu k písničce Tři oříšky, a tak musela dobrých osm minut improvizovat. Do zpívání zapojila publikum, které ji poté odměnilo bouřlivými ovacemi. Jen o něco menší měl Karel Gott, Heidi Janků, skupina Maxim Turbulenc nebo moderátoři koncertu, sourozenci Gondíkovi.

Bartošová měla celý týden mimochodem hodně nabitý. Na jeho začátku si například zahrála na modelku, když na závěr módní přehlídky Arabella fashion v kostele Sacré Coeur vyšla na molo v šatech ve stylu Marilyn Monroe a ohromila všechny přítomné hosty. Bylo to potřetí, co stála na molu a užívala si to. - Fotogalerii z módní přehlídky Arabella fashion najdete zde

Zítra už bude společně s Markem Vašutem a Jiřím Pomejem účinkovat v pojízdné talk show. Pomeje ji nazývá psychologicko-léčebná show. "Všichni se léčíme na stejné psychologické léčebně a děláme to na její počest. Letos asi se svým týmem obsadím celý festival Mezi ploty," vtipkuje Pomeje.