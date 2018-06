Hvězdy: Další Miss bude blondýna

FOTOGRAFIE ZDE

Podrobné horoskopy podle přesného data narození sestavil Milan Gelnar pro všech dvanáct finalistek, aby zjistil, které že jsou podle hvězd ty vyvolené. Nakonec mu zbyly čtyři dívky, u kterých se pokusil určit konečné pořadí.

Českou Miss by mohla být Barbora Kolářová. Po delším kralování černovlásek tak má velkou šanci opět uspět blondýnka. Příčku první vicemiss má ve hvězdách napsanou Anna Lipoldová. U druhé vicemiss se nemohl rozhodnout a šance má jak Kateřina Čeremišová, tak Šárka Durdisová. O Českou Miss se ale bedlivě zajímají i sázkaři, protože na dívky byly minulý týden vypsány kurzy. - více zde

Barbora Kolářová (narozena 10. května 1984 ve znamení Býka)

Barbora je zářivá osobnost zastiňující všechny kolem. Je velmi praktická, pragmatická, klidná, pohodová, rozvážná. Svou velkou citlivost dokáže využít i v praxi. Má umělecké sklony a ambice. Je pracovitá, zodpovědná. Na druhou stranu se snadno dostává k cizím penězům, se kterými nedokáže příliš dobře hospodařit a utratí je za luxus. Jejím životním cílem je samostatnost, možná proto má problémy ve vztazích s náhlými rozchody. Kariéru může udělat jako politik, daňový poradce, učitel. Mohla by být výtečným astrologem.

Roční výhled (od narozenin 2005) - vynikající s výjimkou citových záležitostí - zřejmě nějaký rozchod

Únor - velmi dobrý s výjimkou vztahů, pocitu štěstí, konfrontace životního úkolu, výtečná intuice

Den volby (17. únor) - vynikající, přízeň organizací, možný menší problém v komunikaci

Anna Ada Lipoldová (narozena 24. srpna 1983 v 7:45 ve znamení Panny)

Anna je osobnost s velkým množstvím ohnivé energie a velkou přitažlivostí. Velmi zaměřená na detail. Má talent vydělávat peníze. Její chování může být nevyzpytatelné. Objevuje se u ní rozpor mezi city a sexualitou, mnoho přátel má mezi muži. Je odvážná, ale vcelku ovlivnitelná. Může mít problémy s komunikací, sklon k porušování pravidel a pro druhé pracuje jen za úplatu. Jejím cílem je udělat kariéru a dosáhnout vysokého postavení. Uplatnila by se v oblasti módy, kosmetiky, architektury, advokacie.

Roční výhled (od narozenin 2005) - vynikající, zisk financí, přátel mezi muži a skvělé postavení

Únor - velmi dobrý s výjimkou sexuality, pocitu štěstí a tvořivosti

Den volby (17. únor) - velmi dobrý s výjimkou nepřízně úřadů a slabší komunikace

Šárka Durdisová (narozena 4. března 1981 v 9:30 ve znamení Ryb)

Šárka je výrazná osobnost. Chytrá, elegantní, harmonická s velkou dávkou originálního, nevšedního, pružného a nápaditého myšlení, s velkou schopností vyniknout. Navíc je velmi pracovitá a ráda se obětuje ve prospěch druhých. Peníze pro ní nejsou důležité, ale umí je vydělat. Má intuici, ale neumí ji využít ve vztazích s muži a i s ženami se náhle rozchází. Životním cílem je vytvořit si vlastní domov a starat se o něj. Kariéra ji čeká v oblasti filmu, módy, turistického ruchu, a to na špičkové úrovni.

Roční výhled (od narozenin 2005) - skvělý rok ve všech oblastech s menšími neshodami v partnerských vztazích

Únor - nepříliš dobrý, čeká ji velký tlak na osobnost, mnoho práce, únava a zdravotní problémy.

Den volby (17. únor) - velmi dobrý zejména v oblasti kariéry a sebeprosazení, může mít problémy v komunikaci, možná se zdravím a doma