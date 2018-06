Hvězdou kalendáře Pirelli je Lopezová

FOTOGRAFIE ZDE

Oba se specializují na portréty žen. Pokusili se ozvláštnit černobílý styl připomínající snímky Helmuta Newtona. Jen na titulu kalendáře a v měsící březnu a listopadu použili barevnou fotografii. Na každý měsíc je pro znalce ženské krásy připraveno hned několik skvostných snímků.

Jednou ze šesti modelek, které pro kalendář pózovaly u pobřeží francouzské riviéry, je pětadvacetiletá Brazilka Gisele Caroline Nonnemarcher Bündchenová (pro Pirelli fotila poprvé v roce 2001). Její nohy a božsky perfektní prsa evokují krásu soch. Není divu, že uchvátila nejen Leonarda DiCapria ale také fotografy a předváděcí mola ji s nadšením vítají po celém světě.

Dále v kalendáři pózuje Guinevere Van Seenusová a Kate Mossová, která pro Pirelli poprvé fotila v roce 1994, Karen Elsonová - ta se pro Pirelli poprvé fotila v roce1999 jako velmi mladá.Po dvou letech pak pózovala podruhé. Potřetí si pro luxusní kalendář autoři vybrali také Rusku Natalii Vodianovou. Ta začínala u Pirelli v roce 2003 a fotila ho i rok poté. Poprvé pro firmu pózovala také latinskoamerická star, zpěvačka a herečka Jennifer Lopezová.

Pražský křest 1. 12.

Společnosti Pirelli však nejde jen o vydání jedinečného uměleckého skvostu a sběratelské lahůdky. Kalendáře slouží i k charitativním účelům. Pirelli pořádá dražby kalendářů a z výtěžků podporuje adresné světové i národní projekty, například z oblastí zdravotní péče o nemocné děti, výzkumu léčby nemocných AIDS a všech forem onkologických nemocí.

Po celosvětovém představení se rozeběhne série putovních mezinárodních prezentací, které by mohly, jak předpokládá Pirelli, zavítat i do Číny, možná do Šanghaje.

Firma Pirelli představila kalendář ve světové premiéře 17. listopadu v Paříži. Česku odhalila slavný kalendář herečka a moderátorka křtu Chantal Poullain 1. prosince. - více zde

Kalendář můžete získat v charitativní dražbě Charitativní dražba jednoho exempláře proběhne tradičně na iDNES 6. prosince. Pořádá ji nový server iDNES o životě v luxusu: deluxe.idnes.cz (zde) Zapojit se můžou všichni, kdo chtějí vlastnit nejprestižnější kalendář na světě a zároveň podpořit projekt brněnského Masarykova onkologického ústavu.



