Hvězdou gayů je Vondráčková, uspěl i Novotný a Cibulka

"Jsem velmi mile překvapená a mám ohromnou radost. Doufám, že své příznivce nezklamu a že je brzy potěším projekty, které chystám. A není jich málo," řekla Vondráčková. Do Solidní nejistoty dorazila v doprovodu manžela Martina Michala a svým fanouškům samozřejmě zazpívala.

Místo na pódiu music klubu si vedle slavné zpěvačky užil také známý organizátor charitativních akcí David Novotný, trofej muže roku totiž získal již potřetí.

Michal Jagelka a oceněná Gay osobnost David Novotný

"Byla to pro mne čest stát vedle takové hvězdy, Helenka je neskutečná a my ji zbožňujeme a velice obdivujeme. Cenu si rozhodně zaslouží," nechal se slyšet Novotný. Úspěšný večer si užil jen chvíli, druhý den v pět ráno už spěchal do Broumova, kde finišují přípravy další soutěže, volby Muže desetiletí. Akce proběhne v pátek a sjedou se na ni všichni příznivci krásných mužských těl.

"Přijede Petra Paroubková i Jana Bobošíková, spousta missek a modelek. Všech deset vítězů na místě ale nebude, někteří jsou v zahraničí a ten poslední, Martin Zach, bohužel po tragické nehodě stále v nemocnici. Je stále ochrnutý na horní i dolní končetiny, už se ale pohybuje alespoň na vozíku," dodal smutně Novotný.

Na akci vyhlásí mimochodem nové moderátory soutěže. Po Lucii Koňaříkové-Salamé, která prý touží po dalším dítěti, se moderování ujme primácká zprávařská dvojice Jiří Chum a Terezie Kašparovská.

Ve volbě Gay stars osobnost roku 2009 uspěli také Lumír Olšovský a Aleš Cibulka. Ten se netajil tím, že je rád, že ho rodiče udělali takového, jaký je. "Zaplaťpámbu, že jsem gay, vy heterosexuálové to máte v životě hrozně těžký," prohlásil Cibulka.

A nezapomněl poděkovat i svému dlouholetému partnerovi, herci Michalu Jagelkovi. "Na světě je jenom jeden dokonalý chlap a já už ho mám devět let doma a dva roky v občance," vzkázal z pódia zřejmě stále zamilovný moderátor a autor knih či kalendářů o hvězdách filmů pro pamětníky.