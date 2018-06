Hvězdou byla babička Krausová

Pak paní Krausová přešla k mikrofonu a s uměleckým přednesem odrecitovala sloku z písničky Posed.

Bylo to její třetí vystoupení naživo. „Pro ni je nejdřív umění, a pak zbytek světa,“ hovořil o jejím zapálení její syn, herec Jan Kraus. Ten ji také přesvědčil, aby si s sebou vzala text a brýle. „Maminka to chtěla původně říkat z hlavy, ale protože na minulém koncertě měla výpadek, tak jsem jí řekl, že si to nemůže dovolit.“

Večer s Krausovými

Koncert s názvem Večer s bratry Krausovými, který měl obrovský úspěch a přinutil některé posluchače navzdory konzervativnímu prostředí divadla vstát ze sedadel a zatančit si, sledoval celý klan Krausových. Zmíněný Davidův otec Jan, strýc Ivan, matka Marie, její přítel Karel Roden i Ivana Chýlková s nevlastním Davidovým bratrem Jáchymem.

Zpěvákův další bratr Adam, jenž studuje grafickou školu, nabídl divákům své videoprojekce a po skončení koncertu uspořádal diskotéku. Písnička Zuzana (o lásce k herečce Zuzaně Norisové), která Krause mediálně proslavila, zazněla během koncertu dvakrát v různých aranžích. Ta přídavková byla tzv. soft verze.

David Kraus v současné době produkuje desku Natálii Kocábové a připravuje také nové album se svou kapelou. V ní mimo jiné zpívají tři Romové. Krausovi totiž žádnými předsudky netrpí. Adam dokonce tvrdí, že Romové jsou stejní jako jejich rodina. „My na sebe taky pořád řveme, ale máme se rádi a držíme spolu.“