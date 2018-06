Hvězdné vylepšováky 2008: velká prsa, plnější rty, hustší vlasy

Jedno z předních míst zaujímá v pomyslném žebříčku plastických operací modelka Romana Pavelková. Dosud neznámá finalistka Miss ČR si nechala zvětšit prsa, ale také rty.

"Pan doktor Holuša říkal, že moje prsa jsou teď nádherná a že tak luxusní tady už dlouho neviděli. Sama jsem je ještě neviděla, mám je stažené ve speciální podprsence, ale když se tak na ně podívám, je vidět, že se jim povedla. Určitě budu spokojená," prohlásila krátce po srpnové operaci Pavelková.



A je hotovo. Romana má zvětšený horní ret

Ta si hned o dva měsíce později, tedy tento měsíc, nechala vylepšit i ret. "Horní ret mám úzký, a tak jsem to chtěla změnit. Domluvila jsem se s odborníkem, doktorem Jiřím Kučerou, který mi poradil a doporučil, abych podstoupila estetický zákrok, a to látkou na bázi kyseliny hyaluronové. Ret mi vydrží větší tři měsíce a pak uvidím, co dál," komentovala svůj další zákrok modelka. - více zde



Dominika Mesarošová na klinice GHC dva dny po operaci prsou

Letos se v oblasti plastické chirurgie činila i modelka Dominika Mesarošová, která si prsa zvětšila už podruhé, tentokrát na velikost pět. "Vždycky se mi líbila velká prsa, nic víc, nic míň," řekla Mesarošová v on-line rozhovoru s čtenáři iDNES.cz. Poprvé si modelka zvětšila prsa před třemi lety, s velikostí ale nebyla stále spokojená, a proto letos absolvovala další zákrok. - více zde



Lucie Hadašová si vylepšila prsa

S novým poprsím se pochlubila začátkem roku i Česká Miss Lucie Hadašová. "Nijak se tím netajím, že jsem si prsa nechala zvětšit. Měla jsem sotva jedničky a teď mám trojky, není to přehnané a cítím se lépe," prozradila Hadašová, která se po Dianě Kobzanové, Kateřině Průšové či Petře Minářové stala další vítězkou soutěže Miss, která veřejně přiznala chirurgické zvětšení poprsí. Hned poté nafotila lechtivé fotografie pro časopis Playboy. - více zde



Agáta Hanychová si nechává pravidelně prodlužovat vlasy

Vylepšit se nechala i modelka Agáta Hanychová. Ta se spíš než na prsa soustředila na své vlasy, které si několikrát nechala prodloužit. "Mám teď na hlavě tolik vlasů, že si je ani sama neumyju. Marty mě teď bude mít v salonu pomalu každý den. Ale byl to celé jeho nápad, tak ať to má," prohlásila Hanychová o svém dvorním kadeřníkovi letos v červenci. - více zde