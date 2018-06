Hvězdné války jsem točila zdrogovaná, přiznala představitelka Leie

Páté pokračování Hvězdných válek s názvem Impérium vrací úder prý odstartovalo závislost mladé herečky na drogách.

"Ani mi koks tolik nechutnal. Byla jsem ve fázi, kdy bych vzala cokoli, abych se sjela," řekla Fisherová během svého vystoupení v Sydney.

Princezna Leia ji dostala na vrchol slávy, ale taky na dno závislosti. "Zjistila jsem, že toho beru víc než ostatní a ztrácím nad tím kontrolu," vzpomínala herečka.

Pět let po natáčení u ní lékaři diagnostikovali bipolární poruchu osobnosti a začala střídat léčebny s psychiatrickými klinikami.

Nyní úspěšná spisovatelka a komička přiznala, že byla jednou dokonce na pokraji smrti předávkováním.

Carrie Fisherová

"Naštěstí drogy, které jsem měla ráda, se dají těžko sehnat. Kdybych byla závislá na alkoholu, už bych byla mrtvá, protože můžete jen vyjít ven a dostanete ho," řekla Fisherová.

"Jsem teď tři roky čistá. Snažím se být čistá a dlouho tak zůstat. Nejdéle mi to vydrželo osm let. Skončit s drogami bylo obtížné a pořád se bojím, že do toho zase spadnu," dodala.