Hvězdné manýry české smetánky

Leoš Mareš si koupil ferrari! Cože? Za kolik? Za čtyři miliony? Frajírek. Pořád musí mít něco extra. Leoš Mareš boural. Sjel do příkopu, oprava bude stát kolem milionu. Vážně? Dobře mu tak, frajírkovi.

Kdyby si moderátor zkraje roku pořídil škodovku, nikdo si toho nevšiml. Jenže o drahém ferrari věděl rázem skoro celý národ. Lidé si o takových věcech rádi povídají a on sám je navíc popichuje. Dřív svými kožichy a teď tím, jak mluví v ranní rozhlasové show. "Moje autíčko je nemocné, hodně nemocné."

Mareš přitom neudělal nic zvláštního. Měl peníze, a tak je utratil. Hodně výstředně, to ano. Mezi českou smetánkou však zdaleka není jediným s podobnými manýry.

Na jmění přitom mnohdy nezáleží. Nejbohatší český občan Petr Kellner vlastní televizi Nova, Českou pojišťovnu a klidně by mohl skupovat ostrůvky v Pacifiku. Místo toho však ve volném čase chodí na fotbaly, jezdí s dětmi pod stan a když už si vyrazí, tak "jen" do svého sídla v Katalánsku nebo s rodinou na Mauricius. "To není zas tak drahé," říká.

Cesta za Čechem s největšími rozmary vede jinam, do centra Prahy. Advokátní kancelář tu má Fidelis Schlée, právník a vydavatel, milionář, český prototyp bonvivána.

Zatímco Mareš se vedle svého ferrari nikdy nefotí, doktor Schlée se pochlubí rád. Když si pracovnu budoval, Pražané zírali. Vzduchem se míhaly vrtulníky, protože například obří skleněné tabule na žulovou terasu jinak dopravit nešly.

V kanceláři má zlatočernou sochu Minotaura, originál od Salvadora Dalího. O ceně nemluví a jen tak mimochodem prohodí, že za ni jen na DPH zaplatil státu dvanáct a půl milionu.

Toaleta, odpadní trubky, vodovodní k ohoutky i knihovna jsou z ryzího zlata, sloupy z platiny, ložnice ze dřeva citroníků a dvoutunový psací stůl z jihoafrické žuly.

Hlavní chloubu tady ale nehledejte. Stojí venku. Schlée se pražskými ulicemi vozí v rolls-roycu, v typu, kterého je na světě jen padesát kusů. Dostal model s pořadovým číslem 29, číslo 1 stojí u paláce královny Alžběty II.

Rolls-Royce je to v jeho garáži už druhý, ten první, ojetý, koupil od zpěváka Mika Jaggera z Rolling Stones. A o ceně opět nemluví. "Český člověk by ji nebyl schopen vydýchat," říká. Luxusní typ Silver Spur je přitom mnohem dražší než například Corniche prodávaný za třináct milionů.

Sedačku si Schlée nechal v Anglii vytvarovat přesně na míru svého pozadí a sám své auto nikdy neřídil. "Majitele rolls-royce poznáte podle toho, že nesedí za volantem," tvrdí. "A pokud tam sedí, tak to není majitel, ale blb."

Podobně mluví i o další věcech. O víně: "Dnes už je mi jedno, jestli láhev stojí sto padesát korun, nebo sto padesát tisíc." Nebo o přátelství: "To končí u šesti nul."

Zámek jako z Dallasu

Česká smetánka se ráda vozí v rychlých autech. Ferrari má kromě Mareše i vydavatel Antonin Herbeck, fotbalista Tomáš Řepka nebo bývalý šéf Komerční banky Radovan Vávra. V Česku jezdí i jeden luxusní typ Enzo, který stojí víc než dvacet milionů a pro střední a východní Evropu už další vyroben nebyl.

Okázalý ekonom Vávra sice tolik za své ferrari nedal, ale také on ho rád dává na odiv. Stejně jako své další výstřelky. Do práce občas vyrazí na kolečkových bruslích a v tričku s Mickey Mousem. Prohlašuje o sobě, že je nejlepší český bankéř, vypráví, jak manželce koupil briliantový prsten, na poradách odměňoval zaměstnance plyšovými medvídky a jako první měl u nás novou verzi počítačových her Playstation.

Možná by si rozuměl s hokejistou Jaromírem Jágrem, ten má pro hry rovněž slabost. A nejen pro počítačové. Nejlépe placený hráč světa si dřív často zaletěl do kasin v Las Vegas, a když s hazardem přestal, vrhl se na obchodování s cennými papíry. Prohrával i desítky milionů korun.

Nevšedním chováním v poslední době proslul i tvrdý byznysmen Aleš Hušák. V honosné sportovní hale, za kterou jím řízená Sazka zaplatila sedm miliard korun, si nechal v posledním patře postavit obří soukromou lóži. Oznámil, že premiér Špidla není v budově vítaným hostem, a v přízemí přikázal vytesat pamětní desku, na kterou mimo jiné napsal: "Sazka Arena byla postavena proti vůli mnohých a navzdory mnohým." A co se Hušák během kariéry naučil? "Nejúčinnějším nástrojem řízení je diktatura občas zjemněná metodou cukru a biče."

Všedně se nechovají ani další boháči. Bývalý fotbalový boss Vratislav Čekan odklepával sezení s podřízenými starožitným aukčním kladívkem a podle postavy z filmů Kmotr si údajně nechával říkat Done Cicio. Peter Kovarčík přivezl do Česka světové tenisty Agassiho, Selešovou nebo Beckera a pracovnu má v bývalé rezidenci Edvarda Beneše. "Kdybych chtěl, mohl bych až do smrti ležet na pláži na Miami a hrát golf," říká. Je přítelem Václava Klause, osobní majetek odhaduje na stovky milionů korun, vilu má na Mallorce a další apartmá na Floridě.

Proti zámku, který si na severu Moravy nechal postavit obchodník s kosmetikou Aleš Buksa, jde však vesměs o chatrné chaloupky. Ve vesnici Malenovice totiž před lety vyrostlo sídlo jako ze seriálu Dallas. Věžičky, na pohovkách polštáře značky Versace a samozřejmě nechybí soukromé letadlo.

Podobnou usedlost má ve Zlíně milionář s mnoha akademickými tituly Alexandr Cach. K jeho ranči patří venkovní i vnitřní bazén, horolezecká stěna, meditační místnost, podzemní místnost a velký zábavní park. V kleci pobíhají dva ussurijští tygři a u domu stojí vůz Gillet Vertigo za deset milionů korun.

Výstřední zvířata ostatně nejsou u novodobé šlechty výjimkou. Svérázný podnikatel Ivan Jonák chodil na procházky s medvědy a módní návrhář Osmany Lafita vodil do společnosti kozy. Fidelis Schlée jmenoval své psy do redakční rady časopisu Sorry. "Žádný zákon to nezakazuje," říká.

Když je milence šestnáct

Halina Pawlowská má dům za dvacet milionů, Mirka Čejková za čtyřicet, Helena Vondráčková kupuje vilu na Floridě, ale jsou i manýry, které nestojí ani korunu. Vybíráte jméno pro potomka? Tady je inspirace. Televizní ředitelka Libuše Šmuclerová má dceru Justinu Annu, herečka Mahulena Bočanová dceru Marinu a moderátorka Kateřina Hamrová - to pokud opravdu nechcete být obyčejní - dcery Annu Marii a Marii Annu.

Nebo si, pánové, pořiďte mladou partnerku. Mladou, nikoliv malou, jak to dělal sochař Pavel Opočenský. I když i slečně Lucii, kterou si loni namluvil písničkář Jan Nedvěd a kvůli které se dostal do sporu se svými blízkými, bylo teprve šestnáct. "Je moji múzou, největší láskou mého života. Složil jsem díky ní desítky písní," prohlašoval Nedvěd. Letos se rozešli.

Halina Pawlowská má zálibu v drahém šampaňském, fotbalový trenér František Straka pije každý den deci olivového oleje, aby mu nestárla pleť, a pokud již byla řeč o ferrari, je jeho obdobou ve světě módy kadeřnický salon Toni&Guy. Účesy tu stojí tisíce korun a zákaznicemi jsou například zpěvačky Bára Basiková, Lenka Dusilová nebo herečka Jitka Asterová.

Další rozmary mohou souviset se zaměstnáním. Operní pěvkyně Eva Urbanová pečlivě vybírá hotel, kde bude před koncertem spát. V pokoji vyžaduje předem stanovenou teplotu a okno, které lze otevřít. Klimatizace totiž ničí hlas. Stejné je to s prachem, a proto je nutné dokonale vysát koberec a ustlat protialergické peřiny. Neměly by chybět čerstvé jahody, které čistí organismus.

Požadavky českých hvězd jsou však v porovnání se zahraničím asi jako škemrání o lacinou žvýkačku. Herecký playboy Brad Pitt byl loni při natáčení filmu Troja na Maltě tak rozmrzelý ze svých vybledlých vlasů, že se sbalil a letěl čtyři tisíce kilometrů za soukromým kadeřníkem do Londýna.

Co dál? Americká zpěvačka Maria Careyová si na své prosincové turné po Číně přivezla 60 kufrů, 350 párů bot a před každým koncertem musela mít v šatně štěně, aby se měla s kým mazlit.

Ozzy Osbourne požaduje perličkovou lázeň, Janet Jacksonová pojízdnou kliniku se specialistou na krční a nosní, Madonna pitnou vodu, kterou před tím posvětil rabín, Jim Carey kuchaře pro svého leguána a Liz Taylorová nové prkénko na toaletě.

"Dělají to proto, aby zvýšili svou zajímavost. Aby bylo o čem psát," tvrdí hudební publicista Josef Vlček.

O Sylvestru Stallonovi se traduje, že si potrpí na čerstvé humry servírované na pravém čínském porcelánu, pokoj Julie Robertsové musí být vydezinfikován a Brigitte Bardotová si při natáčení v šedesátých letech vyžádala lázeň z oslího mléka.

Nejposedlejší se však zdá být Jennifer Lopezová. Nedávno si kromě soukromé sauny vyžádala vymalování hotelového apartmá na bílo, trvala na vázách s bílými liliemi a jídlo musela hotelová služba nechávat v předsíni, kde ho nejprve ochutnal její tajemník. "Jo, a nebudu vstávat před polednem," vzkázala.

Neobvyklá jména

(jak se také jmenují Děti známých Čechů)

*Libuše Šmuclerová, výkonná ředitelka Novy - dcera Justina Anna

*Mahulena Bočanová, herečka - dcera Marina

*Iveta Bartošová, zpěvačka - syn Artur

*Aleš Valenta, akrobatický lyžař - dcera Amélie

*Šimon Caban, výtvarník - syn Albert

*Pavlína Wolfová, moderátorka - dcera Matilda

*Tereza Pokorná, herečka - dcera Anna Elisabeth

*Kateřina Hamrová, moderátorka - dcery Anna Marie a Marie Anna

*Adéla Gondíková, moderátorka - dcera Nelly

*Michal Kryštof, zpěvák - syn Eliáš

*Barbora Nesvadbová, spisovatelka - dcera Bibiana

*Filip Blažek, herec - syn Lucián

*Sabina Laurinová, herečka - dcera Valentýna

*Anna Geislerová, herečka - syn Bruno Fidelio