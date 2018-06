Hvězdná pěchota jde do boje

Pondělní speciál věnovaný adeptům do staré známé Hvězdné pěchoty ukázal nepřeberné množství potenciálních generálů. Tady je alespoň stručný přehled nejnadějnějších.

Ernest Lieskovec, 24 let, Žilina – "Šílený Ernesto"

Co zpíval: Tři čuníci doplnění o pochodování a zběsilé mávání rukama

Co mu řekla porota: "Měl bys s tím jet do Ameriky, to je země netušených možností." (Hejma)

"Ale on přijel k nám ze Slovenska." (Klezla)

" No, tak by měl hlavně pokračovat dál na západ." (Hejma)

Věra Zedeková, 15 let, Klášterec nad Ohří

Co zpívala: Sedmkrát od Black Milk

Co jí řekla porota: "Ty jsi taková růžová prdelka a nadosmrti jí zůstaneš." (Csáková)

Leopold Vospil, 21 let, Veselí nad Lužnicí

Co zpíval: zezačátku to nebylo k poznání, ale refrén naznačil: Oheň, voda, vítr od Dalibora Jandy

Co na to porota: "Talent a hlas vám nebyl bohužel nadělen, víte to?" (Klezla)

Leopold odpověděl: "Já vím, mě sem přihlásili rodiče."

"Tak ať ti to rodiče příště nedělají." (Hejma)

Petr Veselý, 15 let, Pardubice – "zoufalý rapper"

Co zpíval: odříkával nesrozumitelně text, což vydával za rap, bohužel to vůbec neuměl a nedokázal to připustit

Co mu řekla porota: "Respektuju tenhle styl, ale musel bys v něm být dobrej, a to nejsi." (Hejma)

David Minařík, 26 let, Brno - "Elvis"

Co zpíval: I Can´t Help Falling In Love od Elvise Presleyho

Co na to porota: "Elvis se otáčí v hrobě jako obrovská vrtule." (Hejma)

Štěpán Fadrný, 16 let, Blansko – "fanoušek Rammsteinů"

Co zpíval: patrně song od Rammsteinů (pokud se tak dá nazvat amok, který předvedl)

Co mu řekla porota: "Bylo to, mladý muži, strašné." (Klezla)

Milan Kuba, 20 let, Prostějov – "uspávač hadů"

Co zpíval: nespecifikovatelné, protože si neskutečně "šlapal" na jazyk, a z jeho výkonu se profesor Klezla rozplakal

Reakce poroty: "Ty jseš skvělej uspávač hadů." (Csáková)

"Vy jste bývalý prostějovský skřivánek? Pro mě nejste ani pražský krkavec. Vy jste mě opravdu dojal." (Klezla)

Lukáš Kovář, 25 let, Česká Třebová – "dlouhovlasý skřítek"

Co zpíval: vlastní píseň a Lásko má, já stůňu

Co mu řekla porota: "No, je tam nepatrně znát ten zánět průdušek." (ironický Klezla)

A jako bonus k tomu všemu ještě Nova divákům připomněla dosavadní vítěze Hvězdné pěchoty. Aničku "Dajdou" a Štěpána Turka s jeho veleúspěšnou "Stávkou dýdžejů".

Pak jsme se také dočkali sestřihu jedné písničky v podání různých adeptů na generála Hvězdné pěchoty, a to Because Of You od Kelly Clarkson a Vody živé od Anety Langerové. Zajímavá podívaná… Obzvlášť neskutečné bylo, jak poměrně obtížné songy (Kelly Clarkson, Bonnie Tyler, Celine Dion a tak dále) si soutěžící vybírali. Jsou opravdu nenapravitelní.