Hvězda Útěku z vězení tvrdí: Nejsem gay!

Vševědoucí internetový bloger Perez Hilton, ale na své stránce tvrdí opak. Již v loni v červnu napsal, že pětatřicetiletý krasavec Miller chodí s o sedm let mladším hercem Lucem McFarlanem.

V srpnu se na internetu objevily jejich společné fotografie z nákupů. McFarlen prý prožil milostnou avantýru i s jinou seriálovou hvězdou, T.R. Knightem alias Georgem z Chirurgů.

Ten samý měsíc ale Miller, kterého celý svět zná spíše jako sexy potetovaného altruistu Michaela Scofielda, v rozhovoru "přiznal", že by moc chtěl ženu a dítě. "Manželka a dítě je určitě něco, co se chystám zažít v blízké budoucnosti. Ale ona bude muset zřejmě počkat, až seriál skončí."

"Nejsem gay... Vím že tyhle drby existují a nevadí mi to. Je to o fantazii, lidé ji mají různou. Když si mě někdo bude představovat s ženou nebo s mužem je to v pohodě, pokud se budou koukat na show (Útěk z vězení)," řekl o pár měsíců později.

Půvabu Wentwortha Millera si všimla už zpěvačka Mariah Careyová, která ho obsadila do dvou svých videoklipů. Miller se narodil v Anglii, ale jeho předci pocházeli mimo jiné také z Jamajky, Německa, Libanonu nebo Sýrie.